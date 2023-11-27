Коли в Конгресі США голосуватимуть за допомогу Україні: у Politico дізналися дату

Є близько 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки мільярдів, але республіканці не зроблять цього без згоди щодо політики безпеки кордону.

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Голосування в Конгресі щодо допомоги Україні може відбутися 4 грудня - Politico / Колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

Голосування за виділення військової допомоги Україні, яку просить надати президент США Джо Байден, може відбутися в Конгресі 4 грудня. Про це повідомляє Politico з посиланням на лідера більшості в Сенаті, демократа Чака Шумера.

Як зазначає видання, оголошення Шумера тисне на законодавців, щоб вони дійшли згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю. Шумер назвав цю вимогу "найбільшою перешкодою" для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю з ХАМАС.

Лідер Демократичної партії сказав, що його фракція з 51 члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроект. Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

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Зазначається, що кілька тижнів тому була сформована двопартійна коаліція з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами політики США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

Politico повідомляє, що є близько 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки мільярдів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не розглядатиме законопроект, в якому відсутні положення про безпеку кордону. Конгрес двічі ухвалював законопроекти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація лише ускладниться. Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.

"Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі, зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати вагаються в підтримці українського народу та його військових. Це не лише українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека, тому що неконтрольований Путін став би осмілілим Путіним", - заявив Шумер.

Тим часом видання Bloomberg зазначає, що США буде дуже важко схвалити виділення нової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця цього року через розбіжності в питанні прикордонної політики.

Республіканці намагаються пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики.

"Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану", - сказав голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер в ефірі NBC.

Білий дім попросив близько 4 мільярдів доларів надзвичайного фінансування для збільшення ресурсів на кордоні та протидії потоку фентанілу. Тернер сказав, що в цій пропозиції відсутні зміни в політиці, яких домагаються консерватори.

Сенатор тому Коттон в ефірі Fox News Sunday заявив що головними політичними питаннями, які турбують консерваторів, є зміни у сфері надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

"В обмін на надання додаткового фінансування Україні ми повинні провести значні та суттєві реформи нашої прикордонної політики", - зазначив він.

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомогу Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, підкреслив український президент.

Після цього з'явилися деталі допомоги від Пентагону. Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що Америка не може дозволити Україні програти війну з Росією через те, що їй не вистачить грошей.

У Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки потрібних Україні снарядів стандарту НАТО впали на 30%.

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