У Німеччині "заморозили" подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік - Reuters

Берлін збирався подвоїти військову допомогу Україні на наступний рік до 8 мільярдів євро.

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Бюджетний комітет Німеччини призупинив обговорення бюджету на 2024 рік / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

У Німеччині правляча коаліція намагається залатати величезну дірку в бюджеті, через яку зависла військова допомога для України на наступний рік на суму в 8 мільярдів євро.

Як пише Reuters, 17 листопада бюджетний комітет ФРН призупинив остаточні обговорення проекту бюджету на 2024 рік після заборони Конституційним судом уряду перевести 60 мільярдів євро з невикористаних коштів, отриманих під час пандемії, на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

Один з двох розділів бюджету, який не вдалося затвердити, містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро в 2024 році.

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Зараз влада Німеччини намагається знайти рішення проблеми з фінансами, щоб розблокувати процес ухвалення держбюджету і відповідно - для надання Силам оборони обіцяної військової допомоги.

Деякі розподіли витрат у ФРН будуть детально обговорюватися наступного четверга після спеціального засідання у вівторок.

Військова допомога Україні від Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла масово розширити підтримку України для протидії агресії РФ. За її словами, президент Росії Володимир Путін рано радіє.

Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її".

Абсолютна більшість депутатів німецького парламенту підтримує продовження допомоги Україні. Однак 16 листопада Бундестаг не підтримав пропозицію опозиції про постачання Києву крилатих ракет Taurus. Це питання буде передано на розгляд і доопрацювання Комітету у закордонних справах.

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