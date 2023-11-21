'У нас великі проблеми': поставки снарядів для України скоротилися на 30% - ЗМІ

В ЗМІ наголошують, що з моменту початку війни в Секторі Гази кількість поставлених артилерійських снарядів для України зменшилась на 30 відсотків.

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Поставки снарядів для України скоротилися на 30% - ЗМІ / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Адміністрація Байдена співпрацює з Конгресом, намагаючись укласти ширшу угоду про фінансування, яка включала б додаткову підтримку України.

Однак постачання зброї перебуває під додатковим тиском війни на Близькому Сході.

Напередодні візиту Остіна український чиновник повідомив, що поставки артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилися "більш ніж на 30%" з початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу в Газі минулого місяця. Про це повідомляє видання ABC News.

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У статті зазначається, що 155-мм артилерійські снаряди є, мабуть, найважливішими боєприпасами для України в її боротьбі з російськими військами, і деякі американські запаси, призначені для українських військ, були перенаправлені до Ізраїлю.

Журналісти наголошують, що американські офіційні особи неодноразово заявляли протягом останніх тижнів, що постачання боєприпасів до Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.

"Вони (американські чиновники) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (з боку США), але це вплинуло", - сказав український чиновник.

Чиновник, який говорив з ABC News на умовах анонімності, щоб обговорити делікатне питання, сказав, що поставки цих життєво важливих артилерійських снарядів складають "близько 60-70% від загального обсягу поставок в Україну".

Водночас, за даними ABC News, високопоставлений представник американського оборонного відомства, однак, заявив, що скорочення боєприпасів не має "абсолютно ніякого відношення до того, що відбувається в Газі". Пакети президентських повноважень на скорочення озброєнь "починають складатися за кілька тижнів до того, тому немає ніякого зв'язку між тим, що відбувається в Газі, і тим, що відбувається в Україні", - сказав чиновник.

Виступаючи в понеділок у Києві, держсекретар Остін наполягав на тому, що українські війська "матимуть засоби ... для успішного ведення бойових дій взимку".

Однак український чиновник, який анонімно розмовляв з ABC News, висловив справжнє занепокоєння з приводу поставок американської зброї у світлі розбіжностей у Конгресі.

"У нас великі проблеми... основні види озброєнь не надходять", - сказав чиновник.

Він попередив, що Україна ризикує втратити свої позиції на полі бою "дуже дорогою ціною".

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр фінансів США Джанет Йеллен висловила думку, що Сполучені Штати не можуть дозволити Україні програти конфлікт з Росією через відсутність фінансових ресурсів.

Депутат Олександра Устинова повідомила, що США розглядають можливість надання значного військового пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, і це може статися ще до кінця грудня цього року.

Суперечки про південний кордон та імміграційне законодавство, які зараз тривають у Конгресі США, ставлять під загрозу допомогу Україні.

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