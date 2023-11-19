США виділять Україні великий пакет допомоги вже в грудні - нардеп

Йдеться про спільний пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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США виділять Україні пакет допомоги до кінця грудня 2023 року / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

США можуть виділити Україні, Ізраїлю і Тайваню великий пакет військової допомоги. Відбутися це може вже до кінця грудня цього року. Про це в ефірі телемарафону заявила депутат Олександра Устинова.

Вона додала, що Україні вигідне рішення Білого дому, яким він вирішив об'єднати пакети для Тайваню, Ізраїлю та України. Це може полегшити процес прийняття законопроекту.

"Нас запевняли і сенатори, і конгресмени, що спочатку Сенат проведе пакет допомоги, в якому є Ізраїль, Україна, Тайвань і питання кордону з Мексикою. Після чого цей пакет, проголосований Сенатом, піде в Нижню палату, тобто в Конгрес, в Палату представників. Але там, швидше за все, він буде проголосований десь в середині грудня",-сказала Устинова. відео дня

Депутат каже, що Україна підтримує таку ініціативу і просить, щоб пакети не поділяли, адже спільно вони отримають більше голосів.

Військова допомога Україні від США

15 листопада Палата представників США схвалила проект про двоетапне тимчасове фінансування уряду без виділення коштів на допомога Україні та Ізраїлю. Законопроект спікера Майка Джонсона був ухвалений, щоб запобігти "шатдауну".

Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що без затвердження нового масштабного пакету допомоги Україні в Конгресі можливості Америки допомогти Києву зменшуються з кожним тижнем.

Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США продовжать в найближчій перспективі виділяти Україні військову допомогу, проте пакети стануть меншими.

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