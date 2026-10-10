Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

Москва намагається переконати Захід, що саме вона перемагає, і відрізати Україну від європейської допомоги.

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Кремль перейшов до когнітивної війни проти Заходу, вважає Володимир Горбач / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Про що сказав Володимир Горбач:

Росія вдається до когнітивної війни проти Заходу

Москва прагне позбавити Європу мотивації допомагати Україні

Стратегічна мета Кремля - підпорядкувати процеси в Європі

Кремль робить ставку на системний терор проти України, щоб змінити уявлення Заходу про хід війни та залякати Європу. Боротьбу за свідомість західних еліт Москва вважає не менш важливою, ніж наступ на фронті. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Горбач нагадує, що Валдайський форум - це регулярний захід, де Путін традиційно виступає головним доповідачем, а тон його промов роками залишається практично незмінним. Ключове питання, на думку експерта, полягає в іншому.

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"Змінюється контекст, у якому відбувається ця комунікація. Влітку цей контекст, зокрема у сприйнятті західних політиків та експертів, складався на користь України. Вважалося, що Україна отримала далекобійні засоби та завдає Росії нищівних ударів", - зазначив Горбач.

За його словами, навіть Дональд Трамп тоді фактично визнавав, що на тому етапі перевага була на боці Києва.

Когнітивна війна: як Москва змінює сприйняття

Відповіддю Кремля стала спроба переломити ці оцінки не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі.

"Тому росіяни задіяли один з елементів когнітивної війни - формування очікувань щодо того, що буде далі. Вони спрямували свої сили та зусилля на те, щоб змінити сприйняття ситуації та створити враження, що перемагає саме Росія, а не Україна", - підкреслив Горбач.

Саме цим експерт пояснює посилення ударів по мирному населенню.

"Тому й відбувається перехід до, по суті, терористичних, геноцидальних дій. Вони були й раніше, але тоді скоріше були винятком. Тепер їх перетворюють на правило", - зазначає політолог.

Паралельно Москва намагається переконати міжнародну аудиторію, що жодна ціна за скоєне її не зупинить.

"Завдяки цьому, а також демонструючи безкарність за свої злочини, російська сторона та Володимир Путін намагаються донести до світу: буде гірше. І не тільки в Україні", - попереджає Горбач.

Нульова фаза наступного конфлікту

Головним адресатом цих погроз, на думку експерта, є країни ЄС: проти них Москва, за його словами, вже веде неоголошене протистояння. При цьому у Кремля є два рівні цілей.

"Їхнє тактичне завдання - відрізати Україну від європейської допомоги, тобто позбавити європейців мотивації допомагати Україні. Стратегічне - підпорядкувати російській волі процеси в Європі. І це вже не просто гібридна війна. Це фактично нульова фаза наступного конфлікту", - підкреслив експерт.

Війна Росії проти НАТО

Як писав Главред з посиланням на El Mundo, країна-агресор Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції чи Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля й передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО в найближчі роки, оскільки НАТО - "це найпотужніший військовий альянс у світі".

"Якби у когось була така кришталева куля - це було б чудово. Але я просто не бачу для цього ані доказів, ані фактів", - сказав Стубб, коментуючи прогнози про те, що Росія до 2029 року може бути здатна атакувати територію НАТО.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає алармістські прогнози недоречними, оскільки основні сили РФ залишаються задіяними в Україні.

Естонський дипломат переконаний, що головна мета Москви полягає у психологічному тиску на західні суспільства.

"Ми не бачимо, щоб Росія була здатна або хоча б готувалася до будь-якої активної військової агресії проти НАТО чи європейських країн. Це здебільшого розраховано на те, щоб посіяти страх, страх ескалації, розділити нас, пограти з нашою єдністю. Головне послання таке: не дозволяйте Путіну грати на страху ескалації", - сказав Цахкна.

​Обіцянки Кремля та реальність ​ / Інфографіка: Главред

Чому в Європі не всі сприймають російську загрозу серйозно

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю Главреду зазначив, що єдиного розуміння масштабу виклику з боку РФ на континенті досі не склалося. На його думку, реакція кожної європейської столиці залежить від її географічного положення та політичного контексту.

Як приклад професор навів Словаччину та Угорщину. Для Братислави та Будапешта, поки бойові дії тривають на українській землі, ризик російської агресії здається віддаленим і малоймовірним. На східних рубежах альянсу ситуація виглядає принципово інакше.

"Для інших країн, країн Балтії, наприклад, Литви чи Естонії, Польщі, ця загроза є більш наочною й актуальною. Про неї прямо попереджають різні експерти, зокрема фахівці з безпеки, розвідки різних країн, для яких переконливість цієї загрози є очевидною. Але їхні заяви продиктовані поточною ситуацією та необхідністю реагувати саме зараз", - сказав політолог.

Окремо Розумний звернув увагу на подвійну роль російсько-української війни для держав, які найгостріше відчувають сусідство з РФ. Бойові дії одночасно викривають плани Кремля і, як не парадоксально, відіграють для цих країн захисну роль.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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