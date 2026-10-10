Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

Анна Ярославська
10 жовтня 2026, 14:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Дизельне паливо з РФ повертається на ринок. ISW називає скасування санкцій односторонньою поступкою Кремлю.
Путін, Трамп, дизель
Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива - що виграв Путін / Колаж: Гдавред, фото: ОП, скріншот, pixabay.com

Читайте в матеріалі:

  • США скасували заборону на купівлю дизельного палива з РФ
  • В ISW назвали це односторонньою поступкою Путіну
  • Ця угода на 75% є передвиборчою, вважають експерти
  • Ліцензія для Кремля діє до 7 квітня 2027 року

США в односторонньому порядку скасували санкції, що забороняли купівлю російських нафтопродуктів, тоді як Москва не запропонувала Вашингтону жодного кроку для завершення війни чи перемир’я. Домовленість з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін отримав на тлі результативних ударів Сил оборони України по НПЗ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

До ударів по нафтопереробних потужностях РФ забезпечувала 9,5 % світових поставок дизельного палива, однак потім експорт довелося зупинити. Тепер Москва отримує можливість продати на світовому ринку від 0,3 до 3 млн тонн і спрямувати ці гроші на продовження бойових дій.

відео дня

Оцінку переговорної позиції Вашингтона аналітики сформулювали максимально жорстко.

"Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного палива є односторонньою поступкою з боку США в їхній переговорній позиції з Росією, тоді як Росія не пропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Дефіцит палива всередині країни змусив Кремль призупинити зовнішні поставки ще з 8 липня 2026 року. Приводом стала серія успішних атак на середній та великій дальності, якими українські військові перекривали логістику пального для фронту.

Пів доби споживання США

Масштаб першої партії, про яку Трамп оголосив після розмови з Путіним, не витримує перевірки арифметикою. Політичний аналітик Володимир Горбач звертає увагу, що 300 тис. тонн дизеля - це приблизно 2,2 млн барелів, трохи більше ніж півдобове споживання дистилятів у США, а морський ринок дизеля становить близько 8 млн барелів на добу.

"Отже, 300 тис. тонн - це приблизно 6–7 годин світової морської торгівлі, або 3–4 великі продуктові танкери класу LR2", - написав Горбач у Facebook.

Нинішній розрив між попитом і пропозицією аналітик оцінює в 1,5–2 млн барелів на добу - через простої заводів у Росії та Перській затоці й російську заборону на вивезення. Одна така партія покриває цей розрив приблизно на одну добу. Навіть найближчі обіцянки - 300, 500 і ще 1000 тис. тонн, разом близько 13 млн барелів - це півтори-дві доби морського ринку або тиждень поточного дефіциту.

Є й питання фізичної спроможності виконати обіцяне. Ще 1 жовтня російський диктатор публічно заявляв, що поставок не буде, доки діють обмеження на нафту та нафтопродукти, а самі експортні заборони Москва продовжувала до кінця жовтня. У вересні морський вивіз російського дизеля впав до мінімуму за більш ніж десятиліття - близько 144 тис. барелів на добу.

Віддати навіть першу партію "негайно" Росія зможе хіба що ціною внутрішнього дефіциту палива або розпродажу накопичених запасів, переконаний Горбач. Зате Путін, за його словами, отримав ліцензію на торгівлю до 7 квітня 2027 року.

"Трамп практично нічого не отримає, а Путін отримує "ліцензію" на торгівлю дизелем до 7 квітня 2027 року. По суті, індульгенцію за те, що він досі робив з Україною", - підкреслив аналітик.

"Угода на 75 % передвиборча"

Логіку Білого дому економіст Віталій Шапран пояснює насамперед внутрішньополітичним календарем. За його оцінкою, домовленості мають на 75% політичний, передвиборчий відтінок і лише на 25% дипломатичний, адже виборець хоче бачити дешевше пальне на АЗС.

"Невелика дизельна угода Трампа з Путіним виглядає майже як старий радянський анекдот, коли один кооператор домовився з іншим про обмін вугілля на яблука, після чого один пішов шукати вугілля, а інший - яблука", - іронізує Шапран у Facebook.

Заборону на вивезення до РФ запровадили не випадково: проблеми з паливом виникали навіть у аграріїв, а країна має зобов’язання перед Центральною Азією та Монголією. Послабивши санкції, Вашингтон фактично підштовхує Кремль до переговорів із Києвом - адже виконати угоду Путін зможе лише за умови, що українські удари по НПЗ припиняться.

"Знаючи манери росіян у міжнародних економічних відносинах, передбачаю, що вони просто вилучать зі свого внутрішнього ринку 300 000 тонн і відправлять їх до США, щоб похвалитися перед американцями", - припустив економіст.

Наслідком цього стануть додаткові черги на російських заправках, хоча доля власного населення Кремль ніколи не хвилювала, зазначає він. А вирішувати глобальну дизельну кризу, на думку Шапрана, Білому дому слід не в Москві, а на Близькому Сході - саме там є обсяги, здатні вплинути на світову ціну.

'Індульгенція для Путіна': Москва нічого не дала США в обмін на дизель
Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Дизельна угода Трампа і Путіна - що відомо

Як писав Главред, країна-агресор Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного палива на американський і світовий ринки. Про цю домовленість президент США Дональд Трамп оголосив 9 жовтня одразу після телефонної розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Загальний обсяг, за його словами, має сягнути 3 млн тонн у стислі терміни. У поєднанні з нафтою, що надходить через Ормузьку протоку, це, за прогнозом американського президента, обвалить ціни на дизельне паливо для американців і всього світу рекордними темпами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Москви без довгострокової домовленості про деескалацію є очевидною слабкістю і лише продовжить війну.

"Це грає на руку Росії, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу", - сказав Зеленський, коментуючи розмову президентів США та Росії.

'Індульгенція для Путіна': Москва нічого не дала США в обмін на дизель
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Як пише Axios з посиланням на американського чиновника, безпосередньо обізнаного з ситуацією, Трамп пішов на угоду щодо дизельного палива з Путіним після того, як Київ проігнорував близько півдюжини звернень Вашингтона з вимогою зупинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Цей крок спровокував нову кризу у відносинах з Києвом і може зірвати чергову спробу адміністрації США вибудувати схему завершення війни. Співрозмовник видання був різким у оцінці поведінки української сторони.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи наносити удари по НПЗ, він руйнує ту добру волю, яку вибудував із Трампом за останні шість місяців", - сказав американський чиновник.

Пізніше Трамп публічно прокоментував закиди Зеленського щодо угоди між Вашингтоном і Москвою про постачання російського дизельного палива. У інтерв’ю журналістам 9 жовтня Трамп наголосив, що США залишаються "сильним партнером", а сама угода з російським диктатором Володимиром Путіним є необхідною для американської економіки.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
санкції Дональд Трамп дизель Володимир Путін санкції проти Росії Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:55Україна
Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:27Україна
Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з птахами за 54 с

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Які сидерати посіяти в жовтні: 3 найкращі культури для ґрунту

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Навіщо німці вішають на дверну ручку чайний пакетик - крутий лайфхак

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Скільки українців носять прізвища Путін, Невдаха, Ганьба: де вони живуть

Останні новини

17:58

Путін на "Валдаї" проговорився про нову стратегію війни - чого чекати Україні

17:55

США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ — FT

17:31

Кінець жовтня чи листопад: коли найкраще обрізати виноград, щоб він перезимувавВідео

17:31

"Ви не одні": блогер розлютив росіян танцем під українську пісню на кордоні РФВідео

17:27

Миші зникнуть раз і назавжди: один простий трюк діє миттєвоВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
17:08

Чим замінити газон у саду: 7 альтернатив, які вимагають менше доглядуВідео

16:42

"Скрутне становище": Гаррі та Меган відвернулися від королівської родини

16:27

Потужний удар ЗСУ: повторно уражено найбільше в Європі нафтосховище РФ

16:23

Кличко оцінив підготовку Києва до зими на тлі посилення обстрілів: що відомо

Реклама
16:22

Прання ковдри в пральній машині: що зробити, щоб пух не збився

16:17

Як відмити ручки плити від жиру без хімії - потрібен засіб з кухні

15:57

Зеленський заявив про справжні цілі Росії у війні після угоди Трампа з Путіним

15:52

Як платити менше за тепло: прості та ефективні лайфхаки для дому

15:44

Чотири принти стали популярними восени 2026: стилістка назвала фаворитівВідео

15:37

Як швидко почистити гарбуз від твердої шкірки - лайфхак від шеф-кухаря

15:26

Гороскоп Таро на тиждень 12–18 жовтня: Левам — амбіції, Скорпіонам — час діяти

15:14

Через 25 років: Брітні Спірс несподівано оприлюднила архівну пісню

15:07

Квашена капуста за 4 дні: давній бабусин рецепт без оцту та цукру

15:05

Росія готує новий удар балістикою по Києву: монітори назвали цілі атаки

14:50

Красиві імена для дівчаток, які вирізняються серед популярних варіантів

Реклама
14:48

"Індульгенція для Путіна": Москва нічого не дала США в обмін на дизель

14:32

У росіян проблеми з Кримським мостом: в ВМС пояснили, чому його не добивають

14:26

Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

14:03

За паркан можуть оштрафувати: яку висоту дозволяє закон і чого робити не можнаВідео

14:03

РФ атакувала Київ балістикою: окупанти влучили у ресторан на ОболоніФото

13:30

Не сміття, а скарб: навіщо збирають горіхову шкаралупу та що з неї роблятьВідео

13:11

У київському метрополітені зупинили рух поїздів - що трапилося

13:10

"Мене врятували": Бужинська перенесла три операції в Німеччині

13:04

Оцет і сода замість магазинної хімії: 8 рецептів домашніх засобів для прибирання

12:59

Нова хвиля дощів накриє Україну: синоптики назвала дату похолодання

12:49

РФ атакувала 13 регіонів України: Зеленський розкрив, що має зупинити Кремль

12:35

Початкова стадія нового конфлікту: що стоїть за новою хвилею російських погроз

12:17

У Москві скаржаться на одну з найбільших атак дронів: в аеропортах колапс

12:16

Угода Трампа з Путіним за спиною України: які поступки отримала Москва і чому

12:13

Китайський гороскоп на завтра, 11 жовтня: Коням - зустрічі, Собакам - лідерство

11:20

Як правильно прати постільну білизну восени і взимку: головні правила

11:05

"Ми спалимо їхні НПЗ": у Києві обурені угодою Трампа з Путіним — Financial Times

10:54

Олексій Суханов заговорив про поповнення в родині: "Не втрачаю надії"

10:45

Трамп подякував Путіну за дизельне паливо та відповів на критику Зеленського

10:34

Ніжний осінній десерт з гарбуза: рецепт запіканки за 45 хвилин

Реклама
09:55

"Плакала ночами": Наталку Денисенко зрадили близькі люди

09:50

Переговори між Україною, Європою та США в Маямі завершилися достроково: що відомо

09:49

Ростов-на-Дону трясло від вибухів: виникла пожежа, є серйозні ураження

09:13

Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

08:45

Новий скандал між Вашингтоном і Києвом: чому Трамп пішов на угоду з Путіним

08:33

Земля під впливом затяжних магнітних бур: коли вдарить новий геомагнітний шторм

07:46

РФ завдала удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі: частина під'їзду обвалилася, є жертвиФото

05:54

Гороскоп на завтра, 11 жовтня: Ракам - труднощі, Стрільцям - новий етап

05:31

Яскраві квіти до Різдва: коли садити амариліс, щоб він зацвів саме вчасно

05:05

"Двічі вирушав на війну": принц Гаррі зробив особисте зізнання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти