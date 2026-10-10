У ЄС жорстко відреагували на угоду Трампа з Путіним: на РФ чекає новий удар

Європа не послаблюватиме тиск на РФ, незважаючи на рішення США, наголосила Кая Каллас.

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Кая Каллас оголосила про новий пакет санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Європейський Союз, Білий дім

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Євросоюз планує ухвалити найбільший з початку війни пакет санкцій

Європа не послаблюватиме тиск на РФ, незважаючи на рішення США

Наймасштабніший з початку війни пакет санкцій проти країни-агресора РФ мають намір схвалити міністри закордонних справ Євросоюзу в понеділок, 12 жовтня.

Про це написала у сервісі мікроблогів Х верховна представниця Євросоюзу Кая Каллас після повідомлення про укладення угоди щодо дизельного палива між США та РФ.

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"У понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найширший перелік санкцій проти військової машини Росії з початку війни", - йдеться в повідомленні.

Угода Трампа з Путіним: реакція ЄС

Так, Каллас зазначила, що призупинення санкцій проти російського дизельного палива забезпечує Москві більше доходів для ведення війни.

"Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього робити не буде", - підкреслила вона.

Вона також додала, що російські удари за два дні забрали життя понад 80 українських цивільних осіб. Крім того, РФ посилила свої гібридні атаки проти Європи - як проти країн ЄС, так і проти союзників по НАТО.

Переговори щодо України: названо можливий сигнал реального прогресу

Потенційне рішення США та європейських держав послабити санкційний тиск на Росію може вказувати на те, що переговори про завершення війни в Україні переходять до обговорення конкретних кроків. Зокрема, мова може йти про пом’якшення обмежень на експорт енергоресурсів та можливе повернення російської нафти й газу на європейський ринок. Про це в інтерв’ю виданню Главред розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Як зазначив експерт, поки що західні країни не робили офіційних заяв, що свідчать про намір переглянути санкції проти Москви. Водночас Клочок припускає, що питання скасування або пом’якшення обмежувальних заходів може стати одним із ключових для Росії під час переговорів зі Сполученими Штатами.

/ Инфографика: Главред

Раніше Зеленський жорстко оцінив рішення Трампа щодо дизельного палива з РФ. Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизельного палива.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп подякував Путіну за дизель і відповів на критику Зеленського. Президент США назвав домовленість із Кремлем "великою угодою" і відкрито подякував господареві Кремля за постачання.

Нагадаємо, раніше в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа. У Кремлі позитивно оцінили підсумки телефонної розмови.

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Про персону: Кая Каллас Кая Каллас - естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року - Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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