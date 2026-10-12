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У НАТО спрогнозували агресію Кремля та розкрили план розгрому РФ

Олексій Тесля
12 жовтня 2026, 20:59
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Оприлюднено новий план дій Альянсу на випадок російського нападу на одну з країн-учасниць.
НАТО
Оприлюднено сценарій реакції НАТО на агресію РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У НАТО знають, як реагувати на агресивні дії РФ
  • Концепція Альянсу передбачає розгром РФ у три етапи

Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ, заявив головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич.

Як пише Financial Times, представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

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"[Але] з огляду на масштаби дій, що відбуваються у вигляді диверсій та підпалів, я думаю, що населення країн Альянсу дещо нервує. І я хочу запевнити 1 млрд громадян нашого Альянсу: ми впораємося з цим. Ми знаємо, що нам потрібно робити, і знаємо, як це зробити", - пояснив він.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства, у НАТО знають, як реагувати на агресивні дії.

"Також я хочу, щоб ті, хто, можливо, замислюється над тим, щоб завдати нам шкоди, знали: ми все контролюємо. І що їм краще не наважуватися на будь-які атаки проти Альянсу, бо, повторюю, ми точно знаємо, що робитимемо в плані оборони", – підкреслив він.

План НАТО на випадок агресії РФ

При цьому Грінкевич представив новий план дій альянсу на випадок російського нападу на одну з країн-учасниць. Концепція під назвою "Теорія перемоги" (Theory of Victory) передбачає "розгром противника у три етапи", повідомляє Bild.

На першому етапі, який отримав назву Block ("Блокувати"), сили НАТО мають зупинити початкову атаку.

Якщо противник продовжить наступ, альянс перейде до другого етапу - Blunt ("Ослабити удар"). Його завдання - позбавити наступаючі війська можливості просуватися далі.

Третій етап - Break ("Розгромити") - передбачає знищення не тільки наступаючих підрозділів, а й усієї військової системи, яка забезпечує їхні дії. Для цього НАТО планує перерізати шляхи постачання, вивести з ладу системи командування та позбавити наступаючі війська боєздатності.

Загроза РФ для НАТО - новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до різноманітних сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: Bild

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