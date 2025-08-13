Рус
Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

Олексій Тесля
13 серпня 2025, 17:27
На Заході сподіваються, що вже найближчим часом вдасться досягти хоча б короткострокового перемир'я на 15 днів.
Захід може послабити санкції проти Росії

Важливе:

  • Захід може піти на поетапне пом'якшення санкційного тиску на РФ
  • Трамп вимагає збільшення військових витрат від Європи

Держави-союзники України можуть піти на поетапне пом'якшення санкційного тиску на Росію в разі досягнення повноцінного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела, близькі до керівництва Ради ЄС.

При цьому співрозмовники уточнюють: будь-які порушення домовленостей з боку Росії призведуть до негайного відновлення обмежень.

Сторони сподіваються, що вже найближчим часом вдасться досягти хоча б короткострокового перемир'я на 15 днів, яке може стати початком більш тривалої паузи в бойових діях на території України.

Тим часом італійські офіційні особи повідомили, що наполягатимуть на участі європейських країн у переговорах між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним, що мають відбутися сьогодні, 13 серпня, по відеозв'язку.

"Оскільки Трамп вимагає збільшення військових витрат від Європи, ми теж маємо бути залучені до ухвалення подібних рішень", - зазначив один з італійських дипломатів.

Також підкреслюється, що Італія має намір акцентувати увагу на необхідності чітких військових, економічних і політичних гарантій безпеки для України.

Санкції проти РФ: думка експерта

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду висловив думку, що президент США Дональд Трамп раніше робив кроки назустріч російському лідеру Володимиру Путіну, проте очікуваних жестів у відповідь від Москви так і не було. У зв'язку з цим Трамп, за словами експерта, поступово схиляється до посилення санкційної політики щодо Росії.

Золотарьов зазначив, що американський президент не заперечує проти запропонованого сенатором Ліндсі Гремом законопроєкту про введення мита в розмірі 500%, однак розглядає його ухвалення за виконання певних умов.

Санкції - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 28 липня змінив умову ультиматуму Кремлю. Зокрема, він заявив, що якщо через 10-12 днів Москва не укладе мир із Києвом, на економічних партнерів Росії очікують вторинні санкції.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

санкції проти Росії війна Росії та України Переговори про припинення вогню
