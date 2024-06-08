Стан зрадника - критичний: скоєно замах на колишнього 'мера' Куп'янська

Геннадій Мацегора входив до партії ОПЗЖ і добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

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На Геннадія Мацегору скоєно замах/ Колаж Главред, фото: скріншот

Скоєно замах на Геннадія Мацегору, який під час окупації росіянами міста Куп'янська Харківської області пішов на співпрацю з ворогом і став "мером".

Колаборант після замаху в критичному стані. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що замах стався в п'ятницю в місті Старий Оскол Бєлгородської області, де колаборант обіймає одну з посад.

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Уточнимо, що Мацегора входив до партії ОПЗЖ і добровільно пішов на співпрацю з окупантами. У червні 2022 року він підписав "протокол створення окупаційної Харківської адміністрації" і публічно про це оголосив.

Після звільнення Куп'янська зрадник втік із росіянами на Бєлгородщину, де до нього приставили посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта.

"Зараз московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзонівський концерт. Стан зрадника українського народу - критичний", - зазначають у ГУР.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що в Бердянську підірвали колаборанта у власному авто. Під авто колаборанта, який був причетний до тортур над українськими полоненими, було закладено вибухівку.

Як повідомлялося раніше, у Москві підірвали машину екс-співробітника СБУ Прозорова. Василь Прозоров був госпіталізований з важкими пораненнями ніг.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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