Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ Прозорова

Василь Прозоров був госпіталізований із важкими пораненнями ніг.

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У Москві підірвали машину Василя Прозорова / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

У Москві підірвали машину колишнього співробітника Служби безпеки України Василя Прозорова. Його Land Cruiser підірвали, коли Василь сідав у машину. Про це повідомляють російські пропагандисти, відео вже розлетілося в Мережі.

Вибух стався на стоянці, де і знаходився позашляховик. Колишнього співробітника СБУ госпіталізували з важкими травмами ніг.

Повідомляється, що Прозоров став колаборантом. Спочатку він служив у СБУ на посаді консультанта-експерта антитерористичного штабу. З 2014 року він допомагав російським окупантам і передавав їм інформацію про перебіг АТО на сході України.

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Дивіться відео з підривом машини Василя Прозорова в Москві:

У Москві підірвали машину Василя Прозорова / фото: скріншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" Михайла Філіпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

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