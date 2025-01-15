Угода ХАМАСу з Ізраїлем: і Трамп, і Байден назвали її своїм досягненням

За словами Байдена, саме допомога Сполучених Штатів допомогла Ізраїлю значно послабити ХАМАС і його союзників.

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Трамп і Байден не поділили лаври посередника в закінченні війни в секторі Газа / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook

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Трамп назвав угоду результатом роботи своєї адміністрації

Байден вважає, що укладена угода - його заслуга

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав своїм досягненням укладену угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що вона не відбулася б без його перемоги в листопаді над віцепрезидентом Гарріс, пише The Hill.

"Ця епічна угода про припинення вогню змогла відбутися тільки в результаті нашої історичної Перемоги в листопаді, оскільки вона сигналізувала всьому світові, що моя адміністрація буде прагнути до миру і буде домовлятися про угоди щодо забезпечення безпеки всіх американців і наших союзників", - написав він у соцмережі Truth Social. відео дня

Трамп зазначив, що його майбутній спеціальний представник на Близькому Сході Стів Віткофф тісно співпрацював із переговірниками президента Байдена, щоб домогтися результату. За його словами, Віткофф і його нова команда з національної безпеки продовжуватимуть співпрацювати з Ізраїлем і союзниками, щоб переконатися, що Газа ніколи знову не стане притулком терористів.

"Ми продовжуватимемо сприяти миру шляхом сили по всьому регіону, спираючись на імпульс цього припинення вогню для подальшого розширення Історичних Авраамових угод. Це тільки початок того великого, що має статися для Америки, і для світу!" - додав він.

Нинішній президент США Джо Байден, коментуючи внесок Трампа та його команди в зусилля з припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, наголосив, що укладена угода є саме тією, яку він запропонував навесні минулого року.

"Це ті рамки угоди, які я запропонував ще в травні. Саме ці. І ми отримали підтримку світу", - цитує президента Sky News.

За словами Байдена, саме допомога Сполучених Штатів допомогла Ізраїлю значно послабити ХАМАС і його союзників, а також створити передумови для цієї угоди.

"Я знав, що цю угоду доведеться виконувати наступній адміністрації, тому я сказав своїй команді тісно координувати свої дії з ними, щоб переконатися, що ми говоримо в унісон, тому що це саме те, що роблять американські президенти", - пояснив він.

На запитання репортера, чия ж, зрештою, заслуга - припинення вогню, Байден, який уже розвертався, щоб залишити пресконференцію, обернувся і з усмішкою відповів: "Ви жартуєте?".

Адміністрація Байдена працювала над досягненням угоди про припинення вогню, водночас кілька разів заявляючи, що переговори близькі до завершення, проте сторони раз у раз заходили в глухий кут. Однак останніми тижнями оптимізм зріс. Трамп зі свого боку погрожував ХАМАС, що на Близькому Сході почнеться "пекло", якщо вони не звільнять заручників до того, як він вступить на посаду 30 січня.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом - останні новини

14 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон із Сектором Газа. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

27 жовтня Збройні сили Ізраїлю ухвалили рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжуючи атакувати місто. Щоб не допустити втрат серед місцевого населення, їх закликали евакуюватися на південь.

Раніше влада Катару призупинила своє посередництво в узгодженні мирного договору між Ізраїлем і ХАМАС.

Таке рішення катарське Міністерство закордонних справ ухвалило через небажання сторін вести переговори. Крім цього, за даними ЗМІ, знайомих із ситуацією, на Катар сильно тиснула влада США, яка вимагала закриття представництва ХАМАС у країні.

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