Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності - NYT

Головні тези статті:

Президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Швидше за все, американську зброю українські військові спершу будуть застосовувати проти російських і північнокорейських військ для захисту власних сил в Курській області на заході РФ.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS з дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на перекидання військ КНДР.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.