Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності - NYT

Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США.

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Байден прийняв відповідне рішення на останніх місяцях каденції перед заміною Трампом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, twitter.com/WhiteHouse

Головні тези статті:

Байден надав Україні дозвіл на удари по Росії

Україна зможе бити по Росії ракетами ATACMS

У США побоюються агресивної реакції Путіна на таке рішення

Президент США Джо Байден вперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів вглиб країни-агресора Росії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб США.

Швидше за все, американську зброю українські військові спершу будуть застосовувати проти російських і північнокорейських військ для захисту власних сил в Курській області на заході РФ.

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Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS з дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на перекидання військ КНДР.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Що важливо - деякі офіційні особи США все ще побоюються, що використання Україною американських ракет для ударів вглиб агресора РФ може спонукати кремлівського диктатора Володимира Путіна застосувати силу у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів.

Водночас Reuters пише, що Україна після зняття обмежень на удари від США планує здійснити свої перші атаки на велику відстань найближчими днями.

"Хоча деякі офіційні особи США висловили скептицизм щодо того, що дозвіл на дальні удари змінить загальну траєкторію війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів, і, можливо, поставить Київ у кращу позицію для переговорів, коли і якщо відбудуться переговори про припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

При цьому відкритим залишається питання, чи наступник Байдена Трамп не скасує його рішення зі вступом на посаду. Адже республіканець критикував масштаби фінансової та військової допомоги США Україні.

Надання Україні дозволу на удари по Росії

Нагадаємо, що українські чиновники протягом багатьох місяців критикували нерішучість Заходу у питанні дозволу на удари вглиб РФ. Так Володимир Зеленський заявляв, що партнери України все ще говорять про порушення так званих "червоних ліній" Кремля, коли йде мова про надання дозволу на удари по території країни-агресора Росії.

При цьому представник Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена здатна змінити свою позицію щодо дозволу для України на удари вглиб території агресора Росії.

Раніше Главред писав, що за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна все ще очікує на рішення США щодо надання дозволу на застосування далекобійного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії. І у Джо Байдена є шанс прийняти це рішення, яке зіграє на його користь.

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