Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Волкер про далекобійну зброю: Байден скасував рішення, якого не мало бути

Анна Ярославська
18 листопада 2024, 06:51оновлено 18 листопада, 08:02
1799
Зміна поганої політики США - це хороша новина, вважає Курт Волкер.
Курт Волкер, ATACAMS
Курт Волкер прокоментував дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Ключові тези:

  • США невиправдано обмежували право України на самооборону
  • ЗСУ мають право завдати удару по будь-якій військово-значущій цілі в РФ

Обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права. Про це заявив експерт Центру аналізу європейської політики, колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер.

За його словами, дозвіл американської адміністрації на використання зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися, передає Укрінформ.

відео дня

Волкер пояснив, що Україна є жертвою зовнішньої агресії та, відповідно до статті 51 Статуту ООН, має невід'ємне право на самооборону. У той час як Росія атакує Україну з дуже великих відстаней, Сполучені Штати перешкоджали Україні завдавати удари у відповідь на таку ж дальність.

"За законами збройного конфлікту Україна має право завдати удару по будь-якій військово-значущій меті - тільки повинна уникати обстрілу цивільних осіб, У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї", - сказав він.

За його словами, рішення про діапазон використання зброї було "абсолютно довільним і ухвалювалося через побоювання "спровокувати" Росію, а не з якихось моральних чи юридичних міркувань".

"Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути просто скасовано - і крапка", - сказав Волкер.

На його переконання, "зміна поганої політики США - це хороша новина". Однак не слід робити "таку зміну публічно", оскільки це заздалегідь дає Росії інформацію про потенційні українські удари.

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Главред писав, що президент США Джо Байден уперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії. Про це ввечері 17 листопада повідомило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS із дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на залучення військ із КНДР.

Найімовірніше, американську зброю українські військові спершу застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту власних сил у Курській області на заході РФ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану посилення України, тобто плану перемоги, який він представив західним партнерам.

"Сьогодні багато хто в медіа говорить про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари наносять не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", - наголосив він.

Інші новини за темою:

Хто такий Курт Волкер?

Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Курт Волкер війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі: в ISW розкрили деталі

Через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі: в ISW розкрили деталі

08:01Україна
Росії та її друзям за Трампа буде тяжко: чому шанси України на успіх зростають

Росії та її друзям за Трампа буде тяжко: чому шанси України на успіх зростають

08:00Погляди
Волкер про далекобійну зброю: Байден скасував рішення, якого не мало бути

Волкер про далекобійну зброю: Байден скасував рішення, якого не мало бути

06:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада: Ракам - витрати, Стрільцям - завал на роботі

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада: Ракам - витрати, Стрільцям - завал на роботі

"Я маю вам все розказати": Цибульська в синцях розповіла про нещастя

"Я маю вам все розказати": Цибульська в синцях розповіла про нещастя

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 листопада: Терезам - вигода, Рибам - труднощі

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 листопада: Терезам - вигода, Рибам - труднощі

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Помер соліст гурту На-На: що сталося

Помер соліст гурту На-На: що сталося

Останні новини

08:12

Потап публічно відкинув Настю Каменських - що сталося

08:01

Через Покровськ РФ змінила план наступу на Донбасі: в ISW розкрили деталі

08:00

Росії та її друзям за Трампа буде тяжко: чому шанси України на успіх зростаютьПогляд

06:51

Волкер про далекобійну зброю: Байден скасував рішення, якого не мало бути

06:30

Чому Путіну глибоко наплювати на думку ТрампаПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

05:55

Потужний вітер, сніг та мороз: в Україну йде сильне похолодання

05:00

Яке сьогодні свято 18 листопада 2024 року: чому гостям не можна мити посуд

04:05

Який манікюр робити на Новий рік 2025 року: трендові варіанти на будь-який смак

03:34

Трамп тиснутиме на Путіна: британський розвідник про сценарій завершення війни

Реклама
02:10

Орхідеї будуть цвісти аж пів року: садівниця розказала незвичний метод

01:30

Найсексуальніший чоловік-2024 отримав титул через відмову інших зірок - ЗМІ

01:10

ЗСУ готують нові цілі для потужних ударів ATACMS по Росії: Маломуж розкрив деталі

00:51

"Відмовиться від України": Трамп може звинуватити Зеленського у зриві переговорів

17 листопада, неділя
23:30

У Сумах різко зросла кількість загиблих та постраждалих: понад 400 людей евакуюютьФото

23:18

Вже зовсім мужчина: який вигляд має син Тіни Кароль напередодні свого 16-річчя

22:33

"Ракети самі за себе скажуть": Зеленський прокоментував дозвіл на удари від США

22:25

67-річний Богдан Бенюк залишить театр заради ЗСУ: "Вже трошки починає давити"

22:03

У Сумах приліт по житловому мікрорайону, є загиблі: РФ запустила балістичну ракетуФото

21:42

Два кільця оточення ЗСУ: на Курахівському напрямку нависла загроза - Попович

20:50

Путін особисто погрожував Трампу: полковник Британії розкрив деталі

Реклама
20:19

Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності - NYT

19:56

"Я маю вам все розказати": Цибульська в синцях розповіла про нещастя

19:41

-6 морозу і дощ: синоптики прогнозують раптове погіршення погоди

19:22

Почнуться фінансові проблеми: з якого посуду не можна їсти 18 листопада

19:09

РФ накопичує ракети для масованого обстрілу України: експерт дав невтішний прогноз

19:00

Коли закінчиться війна в Україні: фантазії та реальністьПогляд

18:54

Екстрені та стабілізаційні відключення: в Україні запроваджують графіки - Укренерго

18:33

ЗСУ за допомогою HIMARS спопелили велике угруповання ворожої піхоти

18:00

Що не можна одягати на Різдво: як залучити успіх та щастя у дімВідео

17:58

День народження на кладовищі: вдівець Руслани Писанки показав щемливий кадр

17:49

Північна Корея може відправити Путіну 100 тисяч своїх військових - Bloomberg

17:18

РФ провалила атаку, названо терміни відновлення роботи енергооб'єктів - Нагорняк

16:57

Нацгвардійці знищили надважливий для окупантів комплекс за 200 мільйонів доларівВідео

16:15

Путіна дзвінками не зупинити: Туск розніс розмову Шольца з диктатором

16:01

"Нехороші новини": Шольцу не терпиться знову зателефонувати Путіну

15:55

Путін розпочав "тіньову" війну: Росія атакує, над Європою нависла загроза - Welt

15:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 листопада: Тельцям - втрати, Рыбам - економити

15:23

Абсолютний рекорд: Росія зазнає раніше небачених втрат в Україні, деталі - ЗМІ

15:21

Максим Галкін показав зворушливе возз'єднання Пугачової та Орбакайте

15:09

Влучила в "десяточку": колишня вихователька збила російську ракетуВідео

Реклама
14:57

РФ розірвала лінії ЗСУ: стратегічне місто під загрозою – розвідка Британії

14:31

Солістка Kazka натякнула на вагітність: "Не помічаєте"Відео

14:30

Істинні й чесні правдоруби: які ТОП-7 знаків зодіаку звикли викладати все, як є

14:08

F-16 ЗСУ збивають ракети РФ: Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атакВідео

13:47

РФ запустила більше 200 ракет і дронів для атаки по Україні: скільки цілей збили

13:39

Окупована ЗАЕС на межі: в Міненерго розповіли про дикий крок окупантів

13:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 листопада (оновлюється)

13:04

Гороскоп Таро на тиждень з 18 по 24 листопада: Терезам - вигода, Рибам - труднощі

13:02

Масована атака на енергосистему: в Укренерго розповіли про наслідки влучань

13:00

Трюдо схвалив дзвінок Шольца Путіну і зробив гучну заяву про закінчення війни

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти