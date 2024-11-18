Волкер про далекобійну зброю: Байден скасував рішення, якого не мало бути

Зміна поганої політики США - це хороша новина, вважає Курт Волкер.

https://glavred.net/world/volker-o-dalnoboynom-oruzhii-bayden-otmenil-reshenie-kotorogo-ne-dolzhno-bylo-byt-10615142.html Посилання скопійоване

Курт Волкер прокоментував дозвіл бити далекобійною зброєю по РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Ключові тези:

США невиправдано обмежували право України на самооборону

ЗСУ мають право завдати удару по будь-якій військово-значущій цілі в РФ

Обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, США невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права. Про це заявив експерт Центру аналізу європейської політики, колишній спецпредставник США на переговорах з Україною Курт Волкер.

За його словами, дозвіл американської адміністрації на використання зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися, передає Укрінформ.

відео дня

Волкер пояснив, що Україна є жертвою зовнішньої агресії та, відповідно до статті 51 Статуту ООН, має невід'ємне право на самооборону. У той час як Росія атакує Україну з дуже великих відстаней, Сполучені Штати перешкоджали Україні завдавати удари у відповідь на таку ж дальність.

"За законами збройного конфлікту Україна має право завдати удару по будь-якій військово-значущій меті - тільки повинна уникати обстрілу цивільних осіб, У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї", - сказав він.

За його словами, рішення про діапазон використання зброї було "абсолютно довільним і ухвалювалося через побоювання "спровокувати" Росію, а не з якихось моральних чи юридичних міркувань".

"Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути просто скасовано - і крапка", - сказав Волкер.

На його переконання, "зміна поганої політики США - це хороша новина". Однак не слід робити "таку зміну публічно", оскільки це заздалегідь дає Росії інформацію про потенційні українські удари.

Далекобійні удари по Росії - останні новини

Главред писав, що президент США Джо Байден уперше дозволив використання Україною наданих США ракет великої дальності для ударів углиб країни-агресора Росії. Про це ввечері 17 листопада повідомило видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що тепер ЗСУ зможуть використовувати ракетні системи ATACMS із дальністю до 306 км. Таке рішення Джо Байдена за два місяці до вступу на посаду Дональда Трампа сприймають як відповідь Росії на залучення військ із КНДР.

Найімовірніше, американську зброю українські військові спершу застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту власних сил у Курській області на заході РФ.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійність є одним із головних пунктів плану посилення України, тобто плану перемоги, який він представив західним партнерам.

"Сьогодні багато хто в медіа говорить про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари наносять не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", - наголосив він.

Інші новини за темою:

Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред