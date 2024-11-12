Storm Shadow та підсилення України: Франція та Британія готують важливі рішення

Про що говорили Стармер і Макрон:
- Україну потрібно підсилити перед зимою
- Дозвіл на удари по РФ Storm Shadow важливо надати Україні якомога швидше
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели розмову без участі широкої делегації, під час якої розглядали питання, пов'язані з Україною.
Як йдеться в ком'юніке на сайті Єлисейського палацу, основною метою їхнього діалогу було знайти рішення, що поставили б Україну на якомога сильнішу позицію перед настанням зимового періоду.
"Стосовно ситуації в Україні лідери двох країн підтвердили свою прихильність до тісної координації, наголосивши на своїй рішучості підтримувати Україну непохитно і стільки, скільки буде потрібно, щоб зірвати загарбницьку війну Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також європейські лідери розглядали можливість зміни позиції Сполучених Штатів у питання надання Україні дозволу на удари ракетами Storm Shadow, адже зараз ЗСУ можуть використовувати їх лише біля кордону з країною-агресором РФ, а не далеко за його межами, пише The Telegraph.
"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер.
При цьому прем'єр-міністр Великобританії відмовився озвучувати деталі дискусій, що стосуються оперативних військових питань.
Надання дозволу на удари Storm Shadow
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснював, що попри насичені обговорення у Британії, США та Україні питання зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по території країни-агресора Росії, зокрема Storm Shadow, наразі говорити про можливість отримання далекобійних ракет для цього зарано через те, що у Білому домі все ще головує Джо Байден.
Раніше у ЗМІ писали, нібито Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.
Попри це, напередодні Главред писав, що військовий оглядач Давид Шарп переконаний - в України таки є непогані шанси на те, що американці схвалять використання ракет Storm Shadow.
Інші новини про підтримку Британії та Франції:
- У Стармера відповіли на запитання щодо дозволу бити Storm Shadow по цілях у Росії
- Ракети SCALP і Mistral для ЗСУ: Франція оголосила про нові поставки Україні
- Польща створить спеціальний союз із Британією, щоб врятувати Україну від Трампа - ЗМІ
Що відомо про The Telegraph?
The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.
У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.
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