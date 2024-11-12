Storm Shadow та підсилення України: Франція та Британія готують важливі рішення

Хоча ракети Storm Shadow виробляються у Британії і Франції, але можуть використовувати при розгортанні американські системи.

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Посилення України перед початком зими не менш важливе, ніж надання дозволу на удари по РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KeirStarmerLabour

Про що говорили Стармер і Макрон:

Україну потрібно підсилити перед зимою

Дозвіл на удари по РФ Storm Shadow важливо надати Україні якомога швидше

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели розмову без участі широкої делегації, під час якої розглядали питання, пов'язані з Україною.

Як йдеться в ком'юніке на сайті Єлисейського палацу, основною метою їхнього діалогу було знайти рішення, що поставили б Україну на якомога сильнішу позицію перед настанням зимового періоду.

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"Стосовно ситуації в Україні лідери двох країн підтвердили свою прихильність до тісної координації, наголосивши на своїй рішучості підтримувати Україну непохитно і стільки, скільки буде потрібно, щоб зірвати загарбницьку війну Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Storm Shadow / Інфографіка: Главред

Також європейські лідери розглядали можливість зміни позиції Сполучених Штатів у питання надання Україні дозволу на удари ракетами Storm Shadow, адже зараз ЗСУ можуть використовувати їх лише біля кордону з країною-агресором РФ, а не далеко за його межами, пише The Telegraph.

"Я завжди казав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми залишаємось вірними цьому. Я також неодноразово говорив, що ми повинні поставити Україну в найкраще становище", – сказав Стармер.

При цьому прем'єр-міністр Великобританії відмовився озвучувати деталі дискусій, що стосуються оперативних військових питань.

Надання дозволу на удари Storm Shadow

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснював, що попри насичені обговорення у Британії, США та Україні питання зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по території країни-агресора Росії, зокрема Storm Shadow, наразі говорити про можливість отримання далекобійних ракет для цього зарано через те, що у Білому домі все ще головує Джо Байден.

Раніше у ЗМІ писали, нібито Україна досі не може завдавати глибоких ударів по території країни-агресорки Росії західними ракетами через помилку нового прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Принаймні це стосується ракет Storm Shadow.

Попри це, напередодні Главред писав, що військовий оглядач Давид Шарп переконаний - в України таки є непогані шанси на те, що американці схвалять використання ракет Storm Shadow.

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Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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