ЗМІ розповіли, скільки приблизно ракет залишилося у Росії

У Росії залишається в запасах близько 150 калібрів і приблизно 90 ракет Х-101/Х-555, пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах.

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Російські окупанти вистрілюють по нашій країні свідомо більше ракет , ніж виробляють-ЗМІ / колаж Главред, фото Armflot та ua.depositphotos.com

Власних запасів ракет у російських окупантів і швидкість виробництва нових точно не вистачить для того, щоб підтримувати таку ж інтенсивність обстрілів України, як у травні 2023 року. Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на власні джерела військових колах.

Згідно з їхніми даними, станом на 3 червня у російських окупантів залишається в запасах:

150 ракет "Калібр";

близько 90 ракет Х-101 / Х-555;

близько 140 балістичних "Іскандер-М";

45 крилатих ракет "Іскандер-К";

близько 80 ракет "Кинджал";

близько 180 ракет Х-22.

Як кажуть експерти, російські окупанти вистрілюють по нашій країні свідомо більше ракет, ніж виробляють. Щодо запасів іранських безпілотників типу "Шахед", то станом на 4 червня агресор вже випустив 1377 таких БПЛА з 1750, які Тегеран поставив до Москви за контрактом.

До слова, ракетні запаси країни-агресора станом на березень 2023 року оцінювалися приблизно в 146 одиниць Х-101, Х-555 і "Калібрів", близько 49 гіперзвукових аеробалістичних "Кинджалів" і до сотні балістичних ракет типу "Іскандер-М".

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 04:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з Півночі і Півдня були зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

Дивіться відео ТСН про ракетний удар російських окупантів по Києву 29 травня:

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