РФ вбила дворічну дитину: що відомо про ракетний удар по передмістю Дніпра

Увечері в суботу, 3 червня, на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Одразу після нього в області була оголошена повітряна тривога. Під удар потрапила Підгородненська громада. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К".
Внаслідок ракетного удару в Дніпропетровській області був пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Десятки мирних жителів, зокрема діти отримали поранення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 4 червня.
РФ вбила дворічну дитину
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Її тіло виявили вночі 4 червня під завалами зруйнованого будинку.
Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей.
Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики. Це хлопчики 6, 11 і 15 років - вночі вони перебували в операційних.
Також через російську атаку постраждали дівчатка 11 і 17 років - вони в задовільному стані, будуть лікуватися амбулаторно.
Два двоповерхові будинки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, транспортні засоби, магазин, газопроводи.
Після вечірнього теракту 3 червня росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровську область вночі. Українські військовослужбовці збили над областю дві крилаті ракети і один ударний безпілотник.
По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. В результаті загорілися два автомобілі. Розбиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. У цьому випадку обійшлося без жертв.
Вибух у передмісті Дніпра
Російські окупанти атакували Дніпропетровщину ввечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки.
Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. Внаслідок "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.
Станом на 23:45 суботи кількість постраждалих зросла до 20 осіб, з них 5 - діти. Троє хлопців перебувають у важкому стані в операційних.
Постраждали 2 дівчинки 11 і 17 років. Вони в задовільному стані. Медики госпіталізували 17 осіб. Розбір завалів і пошук людей триває.
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