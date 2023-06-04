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РФ вбила дворічну дитину: що відомо про ракетний удар по передмістю Дніпра

Анна Ярославська
4 червня 2023, 08:37 оновлено 4 червня, 08:50
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Російські окупанти вдарили по передмістю Дніпра ракетою"Іскандер-К". Було пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Десятки мирних жителів постраждали.
Ракетний удар по Дніпропетровщині 3 червня
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині 3 червня загинула дитина / Фото : t.me/dnipropetrovskaODA

Увечері в суботу, 3 червня, на Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Одразу після нього в області була оголошена повітряна тривога. Під удар потрапила Підгородненська громада. РФ вдарила по передмістю Дніпра ракетою "Іскандер-К".

Внаслідок ракетного удару в Дніпропетровській області був пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Десятки мирних жителів, зокрема діти отримали поранення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 4 червня.

РФ вбила дворічну дитину

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram, що російські окупанти вбили ракетою дворічну дівчинку. Її тіло виявили вночі 4 червня під завалами зруйнованого будинку.

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Також внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини, зокрема, п'ятеро дітей.

Троє неповнолітніх у важкому стані, кажуть медики. Це хлопчики 6, 11 і 15 років - вночі вони перебували в операційних.

Також через російську атаку постраждали дівчатка 11 і 17 років - вони в задовільному стані, будуть лікуватися амбулаторно.

Два двоповерхові будинки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, транспортні засоби, магазин, газопроводи.

Після вечірнього теракту 3 червня росіяни продовжили обстрілювати Дніпропетровську область вночі. Українські військовослужбовці збили над областю дві крилаті ракети і один ударний безпілотник.

По Нікополю окупанти вдарили з артилерії. В результаті загорілися два автомобілі. Розбиті три багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. У цьому випадку обійшлося без жертв.

  • Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня
    Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня
    Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня
    Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня
    Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня
    Ракетний удар по передмістю Дніпра 3 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вибух у передмісті Дніпра

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину ввечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити уламки.

Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. Внаслідок "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Станом на 23:45 суботи кількість постраждалих зросла до 20 осіб, з них 5 - діти. Троє хлопців перебувають у важкому стані в операційних.

Постраждали 2 дівчинки 11 і 17 років. Вони в задовільному стані. Медики госпіталізували 17 осіб. Розбір завалів і пошук людей триває.

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