Фото таємного сина Путіна "злили" в Мережу: як виглядає спадкоємець диктатора

Що відомо:
- У Путіна та Кабаєвої є таємний син
- У Мережі з'явилось перше фото сина Володимира Путіна
У Мережі з'явилось фото таємного сина російського диктатора Володимира Путіна. 10-річний Іван - син Володимира Путіна і його коханки 41-річної Аліни Кабаєвої. Про це розповідає Daily Star з посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Зазначається, що фотографію виклали на каналі ВЧК-ОГПУ, однак після цього канал було видалено.
Як повідомлялося, Іван дуже самотній хлопчик. Він не спілкується з іншими дітьми, постійно ходить з охоронцями, гувернантками та вчителями. У Івана є ще молодший 4-річний брат Володимир, але його фото ніде нема.
Путін завжди приховував свої любовні зв'язки з Кабаєвою. Він заперечував і наявність дітей від гімнастки. Однак декілька місяців тому диктатор обмовився, сказавши слова: "Наші історичні казки та билини відроджуються. Я сам інколи із задоволенням їх дивлюся з дітьми".
У двох братів були гувернантки з Великобританії та Нової Зеландії. Після початку війни Путін почав брати на роботу працівників з Південної Африки, щоб вони навчали англійської мови спадкоємців. Діти живуть під постійною охороною співробітників ФСО.
"Брати мало спілкуються з однолітками і мало бачать батьків, але цінують ті рідкісні моменти, які їм вдається провести з батьком", — розповіли в Центрі "Досьє".
Діти не відвідують школи та дитячі садочки. Вони живуть у путінському палаці.
Онуки та інші діти Путіна
Зазначається, що у Володимира Путіна є онуки від його старших доньок - 39-річної Марії Воронцової та 38-річної Катерини Тихонової.
Раніше стало відомо про ще одні таємну дочку диктатора - Катерина Кривоногих (Луїза Розова), яка є дочкою колишньої коханки Путіна 49-річної Світлани Кривоногих. Раніше жінка була прибиральницею, після чого неочікувано стала мультимільйонеркою - власницею акцій у провідному банку та власницею відомого петербурзького стриптиз-клубу.
Роман Путіна і Кабаєвої - головні новини
Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.
За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.
Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.
Вас також може зацікавити:
- "Чоловічок начебто віруючий": Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ
- "Я тебе не лякаю, але...": у мережу потрапило відео, як Кабаєва знущається з дітей
- Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред