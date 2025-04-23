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Фото таємного сина Путіна "злили" в Мережу: як виглядає спадкоємець диктатора

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2025, 06:15
417
У російського диктатора Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої є 10-річний син Іван.
Кабаева, Путин
З'явилось фото 10-річного сина Путіна / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, сайт Кремля

Що відомо:

  • У Путіна та Кабаєвої є таємний син
  • У Мережі з'явилось перше фото сина Володимира Путіна

У Мережі з'явилось фото таємного сина російського диктатора Володимира Путіна. 10-річний Іван - син Володимира Путіна і його коханки 41-річної Аліни Кабаєвої. Про це розповідає Daily Star з посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Зазначається, що фотографію виклали на каналі ВЧК-ОГПУ, однак після цього канал було видалено.

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Як повідомлялося, Іван дуже самотній хлопчик. Він не спілкується з іншими дітьми, постійно ходить з охоронцями, гувернантками та вчителями. У Івана є ще молодший 4-річний брат Володимир, але його фото ніде нема.

сын Путина Иван
10-річний син Путіна Іван / фото: ВЧК-ОГПУ

Путін завжди приховував свої любовні зв'язки з Кабаєвою. Він заперечував і наявність дітей від гімнастки. Однак декілька місяців тому диктатор обмовився, сказавши слова: "Наші історичні казки та билини відроджуються. Я сам інколи із задоволенням їх дивлюся з дітьми".

сын Путина Иван
10-річний син Путіна Іван / фото: ВЧК-ОГПУ

У двох братів були гувернантки з Великобританії та Нової Зеландії. Після початку війни Путін почав брати на роботу працівників з Південної Африки, щоб вони навчали англійської мови спадкоємців. Діти живуть під постійною охороною співробітників ФСО.

"Брати мало спілкуються з однолітками і мало бачать батьків, але цінують ті рідкісні моменти, які їм вдається провести з батьком", — розповіли в Центрі "Досьє".

Діти не відвідують школи та дитячі садочки. Вони живуть у путінському палаці.

сын Путина Иван
10-річний син Путіна Іван / фото: ВЧК-ОГПУ

Онуки та інші діти Путіна

Зазначається, що у Володимира Путіна є онуки від його старших доньок - 39-річної Марії Воронцової та 38-річної Катерини Тихонової.

Раніше стало відомо про ще одні таємну дочку диктатора - Катерина Кривоногих (Луїза Розова), яка є дочкою колишньої коханки Путіна 49-річної Світлани Кривоногих. Раніше жінка була прибиральницею, після чого неочікувано стала мультимільйонеркою - власницею акцій у провідному банку та власницею відомого петербурзького стриптиз-клубу.

Роман Путіна і Кабаєвої - головні новини

Чутки про роман Путіна і Кабаєвої ходять уже давно. Її вважають коханкою, співмешканкою або навіть дружиною кремлівського диктатора. У лютому вона з'явилася на заході на честь 15-річчя Національної Медіа Групи РФ з обручкою.

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-близнючки. Дочок колишня гімнастка народила у Швейцарії.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Кабаєва влаштувала справжній рознос диктатору Путіну на тлі чуток про його новий роман. Минулого тижня відбулася зустріч терориста Путіна і Кабаєвої, яку вже багато років вважають його коханкою і подейкують, що двох синів вона народила від нього.

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