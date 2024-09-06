Путін натякає своїй коханці на нових дітей

Катерина Мізуліна всіляко будує Путіна, а той ведеться.

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Катерина Мізуліна намагається будувати російського диктатор Путіна / колаж: Главред, фото: t.me/ekaterina_mizulina, t.me/news_kremlin

Ймовірна нова коханка диктатора Путіна Катерина Мізуліна, яка в захваті від кривавого вторгнення терористичної Росії в Україну, вкотре образилася на Путіна за його заяву про дітей.

Бездітна Мізуліна саме так розцінила заяву, яку терорист Путін зробив напередодні: потрібно, щоб у Росії модно було мати багато дітей.

"Президент кілька разів натякав Каті: те, що в неї немає дітей, суперечить російським цінностям. Катя з певних причин дітей не хоче. І її засмучує кожна така заява Володимира Володимировича, тим більше публічна", - пояснив близький друг Мізуліної, якого цитує пропагандистський телеграм-канал "Кремлівська табакерка".

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Хто така Катерина Мізуліна Катерина Мізуліна - голова Російської Ліги безпечного інтернету, її мати затята путіністка, яка пропагує антиукраїнські методички Кремля. Батько Мізуліної Михайло Мізулін - професор-філософ, один із провідних учених у Москві.

Мізуліна всіма силами намагається очистити інтернет-простір від критики Путіна і його диктаторських рішень, а також підтримує криваве вторгнення РФ в Україну.

Невдоволення Путіна бездітністю своєї пасії підтвердили і в Кремлі. "У Кабаєвої он діти є, чому у Мізуліної їх бути не може? Не розумію. Ми плануємо забороняти розлучення, боремося з ідеологією чайлдфрі, а тут якась нелогічна ситуація виходить", - обурився співрозмовник, близький до президента.

При цьому він навідріз відмовився говорити, чи хоче Путін дітей від Мізуліної.

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До слова, нещодавно в Росії стався грандіозний злив інформації про дітей Путіна, яких йому народила його коханка Аліна Кабаєва. Одне з джерел, яке проживає з дітьми, повідомило, що синів Путіна звуть Іван і Володимир, і вони живуть у цілковитій ізоляції, навіть від власних друзів і однолітків.

Зазначимо, Дмитро Медведєв у п'яному стані видав таємницю про особисте життя диктатора Путіна і натякнув, що і сам не проти стосунків з Катериною Мізуліною.

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