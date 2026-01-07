Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про 'святу місію' в Україні

Путін зустрів Різдво у церкві разом з учасниками війни проти України та їх родинами.

Путін на Різдво оголосив загарбницьку війну "дорученням Господа" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Путін відзначив Різдво разом із окупантами та їхніми родинами в церкві

На богослужінні він назвав участь РФ у війні проти України "святою місією"

ЦПД назвав це прикладом системної пропаганди

Лідер РФ Володимир Путін відзначив Різдво разом із російськими окупантами та їхніми родинами. Під час богослужіння в храмі кремлівський очільник назвав участь російських солдатів участь у війні проти України "святою місією". Про це пишуть росЗМІ.

У своєму зверненні Путін звернувся до дітей російських військових, переконуючи їх, що загарбницька війна на території чужої держави - це привід для "гордості". Головним меседжем виступу стало порівняння російської армії з Богом.

"Ми називаємо Господа Спасителем, бо Він прийшов, щоб врятувати людей. Так само й воїни Росії, вони нібито за дорученням Господа, виконують місію захисту Вітчизни, спасіння Батьківщини та її людей", - цинічно заявив Путін.

Також лідер РФ побажав солдатам так званої "СВО" та їхнім родинам, щоб їхні ангели-охоронці завжди були поруч.

Попри релігійний контекст свята, у промові Путіна не знайшлося місця для закликів до миру. Натомість він подякував окупантам за "службу Вітчизні" на чужій території і закликав росіян "словом і ділом" підтримувати агресію проти України.

Дивіться відео із цинічною заявою Путіна:

Привітання Путіна на Різдво в РФ / Фото: скріншот

Реакція ЦПД

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російський диктатор використав церковну службу, щоб вчергове виправдати війну проти України. Фактично війну Путін подав не як політичне рішення Кремля, а як сакральний, богоугодний обов’язок.

"Це системна пропагандистська лінія Кремля - представити агресію проти України як "священну війну". Таке змішування релігії, державної ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства", - зазначили у ЦПД.

Поки у світі Різдво залишається святом миру, любові та родини, Путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди. Як підкреслили у ЦПД, мілітаризоване Різдво Путіна вкотре свідчить, що Кремль готує російське суспільство до довгої війни.

