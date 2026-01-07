Путін прирівняв російських окупантів до Бога і заявив про 'святу місію' в Україні

Коротко:
- Путін відзначив Різдво разом із окупантами та їхніми родинами в церкві
- На богослужінні він назвав участь РФ у війні проти України "святою місією"
- ЦПД назвав це прикладом системної пропаганди
Лідер РФ Володимир Путін відзначив Різдво разом із російськими окупантами та їхніми родинами. Під час богослужіння в храмі кремлівський очільник назвав участь російських солдатів участь у війні проти України "святою місією". Про це пишуть росЗМІ.
У своєму зверненні Путін звернувся до дітей російських військових, переконуючи їх, що загарбницька війна на території чужої держави - це привід для "гордості". Головним меседжем виступу стало порівняння російської армії з Богом.
"Ми називаємо Господа Спасителем, бо Він прийшов, щоб врятувати людей. Так само й воїни Росії, вони нібито за дорученням Господа, виконують місію захисту Вітчизни, спасіння Батьківщини та її людей", - цинічно заявив Путін.
Також лідер РФ побажав солдатам так званої "СВО" та їхнім родинам, щоб їхні ангели-охоронці завжди були поруч.
Попри релігійний контекст свята, у промові Путіна не знайшлося місця для закликів до миру. Натомість він подякував окупантам за "службу Вітчизні" на чужій території і закликав росіян "словом і ділом" підтримувати агресію проти України.
Дивіться відео із цинічною заявою Путіна:
Реакція ЦПД
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російський диктатор використав церковну службу, щоб вчергове виправдати війну проти України. Фактично війну Путін подав не як політичне рішення Кремля, а як сакральний, богоугодний обов’язок.
"Це системна пропагандистська лінія Кремля - представити агресію проти України як "священну війну". Таке змішування релігії, державної ідеології та армії демонструє тотальну мілітаризацію російського суспільства", - зазначили у ЦПД.
Поки у світі Різдво залишається святом миру, любові та родини, Путін перетворює його на інструмент воєнної пропаганди. Як підкреслили у ЦПД, мілітаризоване Різдво Путіна вкотре свідчить, що Кремль готує російське суспільство до довгої війни.
Нагадаємо, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Володимир Путін наказав у 2026 році розширити буферну зону вздовж кордону з Україною. За планом Кремля, окупаційна армія має просунутися у Харківській та Сумській областях, відтіснивши українські війська.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що наразі він "не в захваті" від Володимира Путіна через війну проти України та численні загибелі людей. Він визнав, що війну важко вирішити, але висловив надію на прогрес у її врегулюванні.
Як повідомляв Главред, незважаючи на санкції та удари по економіці, Путін лишається непохитним і продовжує ставити максималістські вимоги. Politico зазначає, що шанс Трампа укласти мирну угоду невеликий - 4:1.
Про джерело: РИА Новости
"РИА Новости" - російське інформаційне агентство, один із головних рупорів російської пропаганди. Входить до медіагрупи "Россия сегодня" і є частиною цього бренду. Головний директор - відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. РИА Новости заборонено до мовлення в Євросоюзі за звинуваченням у маніпулюванні інформацією та грубому спотворенні фактів.
