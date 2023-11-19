В Японії розкусили двійників Путіна: як відрізнити фальшивого диктатора РФ

Принаймні двох двійників Володимира Путіна бачили на різних заходах.

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Аналіз підтвердив використання Володимиром Путіним двійників / скріншот

В результаті дослідження, проведеного в Японії штучним інтелектом, отримала підтвердження гіпотеза про те, що російський диктатор Володимир Путін використовує дублерів.

Аналіз, який провели на основі розпізнавання обличчя, порівнянні голосу і рухів тіла, показав, що існує кілька різних двійників російського президента, пише The Sun.

Уточнюється, що після візиту Путіна в Китай Японські телевізійники з TBS розповіли про те, що, принаймні, двох двійників Путіна бачили на різних заходах.

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Як йдеться у висновках аналізу, справжній Путін організував щорічний парад Перемоги на Красній площі 9 травня. При цьому Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому, лише на 53 відсотки збігався з Путіним на Красній площі.

/ BS-TBS "Houdo1930"

В аналізі також наголошується, що ще одна поява Путіна – в окупованому Маріуполі в березні – показує лише 40-відсоткову схожість обличчя з Путіним, якого бачили на Красній площі.

Як знайшли відмінності у двійників Путіна

При аналізі голосу Путіна в лабораторії японського інституту аудіокомунікації було виявлено, що голос Путіна, який виступав на форумі Євразійського економічного союзу, що відбувся в травні, відрізнявся від інших прикладів під час різних виступів.

/ BS-TBS "Houdo1930"

Підкреслюється, що двійник російського президента використовувався на концерті військової підтримки в лютому і візиті до Маріуполя в березні, коли був задіяний той же двійник.

Крім того, після аналізу зустрічі Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і його переговорів з лідером Білорусі Олександром Лукашенком було встановлено 94-відсоткову схожість диктатора РФ.

В результаті дослідження прийшло до висновку, що Путін використовує двох двійників. Разом з тим нагадується, що російський диктатор може бути смертельно хворий, що не виключає сценарію того, що двійник може залишитися при владі навіть після його смерті.

/ BS-TBS "Houdo1930"

Раніше була розкрита інформація про використанні двійників Путіна. Разом з іншими подіями в РФ, це делегітимізує образ російського диктатора, впевнений Андрій Юсов.

Раніше експерт розповів про відмінність двійників Путіна - "Бункерного" від "Говоруна". Участь у заходах різних двійників Володимира Путіна часто створює певні накладки, зазначив Дмитро Попов.

Нагадаємо, експерт пояснив, як обчислити двійника Путіна. Дмитро Попов розповів про те, як можна визначити двійника, якого випустили замість Володимира Путіна.

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