УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - Delfi

2 вересня 2022, 11:42

Канцлер також переконаний, що Німеччина не повинна прискорювати відмову від російського газу собі на шкоду.

Шольц, Путін
Шольц не хоче припиняти спілкування з Путіним / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не планує припиняти спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним, який розв'язав криваву війну проти українського народу. Він хоче і далі підтримувати з ним зв'язок. Про це він сказав громадянам німецького міста Ессен, повідомляє Delfi.

Шольц переконаний, що з Путіним необхідно і далі проводити хоча б телефонні переговори.

"Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", — заявив Олаф Шольц.

Він також додав, що Німеччині не варто прискорювати відмову від російського газу, якщо це приносить шкоду країні.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що Путін напав на Україну з "абсолютно абсурдних" причин і ідей, він просто хотів захопити території. При цьому канцлер переконував, що світ не повинен давати себе залякати.

Також Шольц розповів про розмову з російським диктаторів, під час якої Путін стверджував, що Україна і Білорусь не можуть існувати, як незалежні від Росії держави. Варто зазначити, що ця розмова відбулася напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Росія Олаф Шольц Німеччина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:06

"Може наробити біди": військовий експерт розповів, куди Росія кине 3 армійський корпус

11:54

Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - СтерненкоВідео

11:49

"Спеціально домагаються, щоб їх гнали у РФ": у Латвії затримали росіян, які на вулиці співали "Катюшу"Відео

11:42

Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - DelfiВідео

11:30

Хочуть влаштувати диверсію в Україні: вагнерівці дали білоруським найманцям форму ЗСУ - ЗМІВідео

Реклама
11:09

Ідеальна чистота за копійки: як зробити бомбочки для чищення унітазу

10:53

Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти УкраїниВідео

10:39

"Після 15-числа воювати не будуть": російські офіцери та контрактники планують скласти зброю - ГУРВідео

10:24

Військовий експерт розповів, як скоро Україна зможе звільнити Херсон

10:24

"Ідіоти": скандальний комік Сабуров поскаржився на українцівВідео

10:09

"Моя кохана Алла Борисівна": Ніколаєв згадав, як ходив у гості до Пугачової

10:00

"Не війна, а спецоперація": на Полтавщині священик УПЦ МП довів до сліз матір захисника України

09:58

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

09:56

Координати здали партизани: ЗСУ підірвали переправу окупантів біля Нової КаховкиВідео

09:54

Резидентські проксі: зручність і надійність у Мережі новости компании

09:25

"Це був цирк": співробітник розповів, як МАГАТЕ інспектувало ЗАЕСВідео

08:56

Гороскоп на сьогодні, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

08:53

"Звільнення України переноситься на зиму і весну": генерал спрогнозував, коли закінчиться війнаВідео

08:51

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

08:38

"Стара, худа анорексічка": українці накинулися на "перероблену" Єфросиніну, вона відповіла

Реклама
08:17

Другого шансу вже не буде: Грабський розповів про наслідки для РФ після втрати Херсона

08:16

Залежність України від західної допомоги не залишає шансів мародерамПогляд

08:06

Україна ні з ким не повинна погоджувати звільнення своїх територій - ДаніловВідео

08:04

"Забирайтеся звідси, ви фашисти": казахи почали ганяти російських туристів з буквою "Z" на авто

07:26

Пекельна ніч для окупантів: у захопленому Мелітополі - "бавовна", в районі аеродрому детонував БКВідео

06:49

Мінус 5 складів, пункт управління і 100 окупантів: авіація завдала 18 ударів по армії РФ на Півдні

06:04

Горбачов - точно не мій геройПогляд

06:00

Якщо Україна поверне Херсон, Росія вже не зможе утримати Крим - військовий експерт Сергій ГрабськийВідео

05:51

Гороскоп на вересень 2022 для Риб: криза, другий шанс і нова роботаВідео

05:10

Вріже похолодання після "потопу": українці дізналися "крижаний" прогноз на вересеньВідео

04:40

На Київщині "тихе полювання" завершилося трагедією: загинули дітиВідео

04:15

Ускладнення діабету та поява тромбів: скільки можна їсти бананів, щоб не зашкодити організмуВідео

03:50

Наймодніше фарбування 2022: 4 головних відтінки осені, які підійдуть буквально всім

03:20

Найсмачніша вечеря за 20 хвилин на швидку руку: простий рецептВідео

03:15

Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу"Відео

02:45

Як відіпрати шторку для ванної: 3 ефективних способи від бруду, жовтизни і цвілі

02:10

Зливи атакують: три області України чекає справжній погодний "армагеддон"Відео

01:33

"Як же ви себе загубили": Волочкова шокувала знімками зі свого дитинства і молодості

01:12

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як справляється з горемВідео

01:04

Гороскоп на тиждень 5-11 вересня: Овнам - великий куш, Близнюкам - пастка, Водоліям - виконання мріїВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

00:40

Катерина Репяхова прокоментувала своє розставання з Віктором Павликом

01 вересня, четвер
23:52

Сидіть вдома: виїзд чоловіків за кордон під заставу неочікувано вирішили відтермінуватиВідео

23:44

Соловйов знову причепився до Пугачової

23:26

"Заходитимо та знищуватимемо": Подоляк розкрив плани щодо звільнення всієї УкраїниВідео

23:13

Діти Пугачової і Галкіна прийшли на перше вересня в школуВідео

22:51

Відома танцівниця з Росії назвала себе українкою, щоб потрапити на Танці з зірками у ФранціїВідео

22:32

Росія вже почала "розхитуватися" й скоро втратить свої "колонії" - Данілов

22:09

Удача та гроші потечуть рікою: які 4 імені несуть чудовий успіх кожномуВідео

22:08

Гороскоп на вересень 2022 для Водоліїв: що чекає в любові, фінансах і на роботіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти