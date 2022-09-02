Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - Delfi

Шольц не хоче припиняти спілкування з Путіним / Колаж Фото УНІАН, Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не планує припиняти спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним, який розв'язав криваву війну проти українського народу. Він хоче і далі підтримувати з ним зв'язок. Про це він сказав громадянам німецького міста Ессен, повідомляє Delfi.

Шольц переконаний, що з Путіним необхідно і далі проводити хоча б телефонні переговори.

"Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити", — заявив Олаф Шольц.

Він також додав, що Німеччині не варто прискорювати відмову від російського газу, якщо це приносить шкоду країні.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що Путін напав на Україну з "абсолютно абсурдних" причин і ідей, він просто хотів захопити території. При цьому канцлер переконував, що світ не повинен давати себе залякати.

Також Шольц розповів про розмову з російським диктаторів, під час якої Путін стверджував, що Україна і Білорусь не можуть існувати, як незалежні від Росії держави. Варто зазначити, що ця розмова відбулася напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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