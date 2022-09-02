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Координати здали партизани: ЗСУ підірвали переправу окупантів біля Нової Каховки

2 вересня 2022, 09:56

Російські військові хотіли використати переправу для перекидання підкріплення.

Новая Каховка, взрыв
ЗСУ підірвали переправу біля Нової Каховки / Колаж фото Сергій Братчук, з відкритих джерел

Українські військові зробили непридатними для використання мости на Херсонщині. Тепер російські окупанти в паніці будують переправи. Однак навіть це їм не вдається, адже ЗСУ розтрощують і їх. Так в районі Нової Каховки була розбита переправа, яку окупанти хотіли використати для перекидання підкріплення. Про це заявив прессекретар керівника Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив, що координати нашим захисникам дали українські партизани, які діють на окупованих територіях півдня України.

"ЗСУ вразили ворожу переправу в районі Нової Каховки. Координатами наші сили забезпечили бійці руху опору "Південь" Української добровольчої армії", — написав Сергій Братчук.

Звільнення Херсонської області

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, заявив, що для успішного контрнаступу в Херсонській області Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, ніж у противника. Звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти підготувалися до оборони. В таких умовах складно що-небудь прогнозувати, наголосив генерал.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що можливі терміни закінчення війни РФ проти України визначить те, як розвиватиметься ситуація на фронті. Зараз ключовою точкою є навіть не Херсон, а Херсонська область, де перебуває велике угруповання російських військ, що налічує 25 тисяч військовослужбовців. Це угруповання зараз фактично оточене.

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