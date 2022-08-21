Путін переконував, що Україна і Білорусь не повинні бути незалежними державами - Шольц

При цьому Путін намагався переконати Шольца, що ці країни не повинні бути окремими саме від РФ.
Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, переконував канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що Україна і Білорусь нібито "не можуть бути незалежними державами". Про це Шольц заявив на дні відкритих дверей в Офісі канцлера, повідомляє Welt.
Таку свою думку Путін висловив напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому він намагався переконати Шольца, що Україна та Білорусь не повинні бути окремими саме від РФ.
"Це війна, яку почав Путін, Росія, і явно з наміром підкорити свого сусіда - я думаю, це була початкова мета. У Путіна дійсно була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: "Це моє, а це твоє". Це так не працює", - сказав Шольц.
Як повідомляв Главред, голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.
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