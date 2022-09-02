"Це був цирк": співробітник розповів, як МАГАТЕ інспектувало ЗАЕС

Співробітник розповів, що як МАГАТЕ інспектувало ЗАЕС / twitter.com/rafaelmgrossi, скріншот

Інспектори місії МАГАТЕ, які 1 вересня насилу змогли потрапити на захоплену Росією Запорізьку АЕС, знаходились там і спілкувалися зі співробітниками тільки в присутності окупантів.

Один із співробітників ЗАЕС в коментарі "Суспільному" повідомив, що їх супроводжували російські військові та працівники "Росатому", а те, що відбувається нагадувало цирк.

"Вони водили Гроссі (Рафаеля, гендиректора МАГАТЕ. – вед.) та інспекторів за своїм маршрутом, показували "карти прильотів" і привели до них місцевих колаборантів із заявами від" небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - зазначив він.

За його словами, росіяни переконували представників місії, нібито на станції знаходяться війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії.

Крім того, загарбники заявляли, що Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі "обстрілюють ЗСУ".

Поїздка МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 Серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. В результаті мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

Як заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, у МАГАТЕ є конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ каже, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більше, коли біля тебе крутяться росіяни і розповідають де і що прилетіло, то можна було послухати тільки казки у виконанні представника "Росатому" і не більше", - зазначив Подоляк.

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