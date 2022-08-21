Просто хотів захопити: у Путіна "абсолютно абсурдні" причини нападу на Україну - Шольц

Путін напав на Україну просто з метою захоплення / Колаж фото УНІАН, Reuters

Російський диктатор Володимир Путін напав на Україну по "абсолютно абсурдним" причинам та ідеям. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Spiegel.

Путін нібито бачив з боку НАТО загрозу, якої насправді не було.

"НАТО ніколи не погрожувало Росії", - сказав Шольц.

Як пише німецьке видання Welt, Шольц запевняв Путіна, що Україна не зможе стати членом НАТО "у найближчі 30 років". Канцлер переконаний, що єдиною метою Путіна було завоювання України.

"Це війна, яку Путін, Росія, почала, і явно з наміром завоювати сусідню країну — я думаю, що це було первісною метою ... У Путіна дійсно була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: "Це моє, а це ваше", — сказав Шольц.

Він додав, що світ не повинен давати себе залякати.

Як повідомляв Главред, голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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