Шантажує Захід через Україну: Снєгирьов розкрив причину провокацій РФ у Балтиці

Росія змушує Захід послабити позиції України у війні, погрожуючи ескалацією на кордонах з НАТО, заявив Дмитро Снєгирьов.

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Росія шукає нові важелі тиску на Захід / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот

Зміна Росією морських кордонів з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі є елементом військово-політичного тиску. Росія намагається примусити Захід вплинути на Україну у плані переговорів, інакше окупанти загострять ситуацію у Балтиці. Про це під час чату на Главреді заявив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Російська Федерація зазіхає на низку островів. Військово-політичний тиск пов’язаний знов-таки з Україною, як це не парадоксально. Росіяни дають зрозуміти Заходу: або він тисне на Київ щодо початку переговірного процесу, або Росія йде на загострення ситуації в Балтійському регіоні", - зазначив експерт.

За його словами, ця провокація може мати відношення до планів прокладання Сувалкського коридору, який має з'єднати Білорусь з російським анклавом Калінінград. Водночас РФ посилює риторику щодо острова Готланд. Снєгирьов зауважив, що контроль над островами, зокрема Готландом, має ключове значення для контролю над Балтійським морем.

"Наголошую, що там не один цей острів, а низка спірних територій. Тобто росіяни підвищують градус напруги з метою створення зони нестабільності. Фактично пропонується Заходу послабити позиції по Україні, аби наша країна погодилася на територіальні поступки, інакше Росія піде на ескалацію на кордонах із НАТО", - пояснив він.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Напад Росії на країни Заходу - новини за темою

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 травня російські прикордонники зняли 24 буї на річці Нарві, які демаркують міжнародний кордон між Естонією та РФ. Цю дію вважають певною провокацією Кремля. МЗС Естонії вимагає роз'яснень від РФ та негайного повернення буїв.

Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні бути готові до можливого нападу вже в 2029 році.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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