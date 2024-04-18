Три країни Європи побоюються нападу Путіна: на Заході назвали сценарії

Глава країни-агресора Володимир Путін здатний організувати провокації, щоб перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу, пишуть журналісти.

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Путін може розв'язати війну проти НАТО - FT / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу агресора Росії на свої території. Латвійці розглядають два сценарії загрози: у першому випадку, якщо Україна програє війну, росіяни вдарять по балтійських державах і можуть спровокувати ядерну загрозу. Другий сценарій передбачає, що Україна і Захід вистоять, але тоді Москва перейде до гібридних атак.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що держави-сусіди Росії схвильовані попередженнями щодо можливого нападу окупантів на НАТО в найближче десятиліття. Побоювання присутні не лише в країнах Балтії, а й у Стокгольмі, Берліні та Лондоні. Як передбачається, протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

"Регіональні лідери бачать три балтійські країни - з їхньою невеликою територією і вузьким наземним зв'язком із рештою частини НАТО - як місце, де Путін міг би спробувати перевірити єдність Альянсу та розв'язати проблему через дестабілізаційні провокації або навіть прямий військовий напад", - наголошується в статті. відео дня

Також такі побоювання накладаються на перспективу можливого повернення на пост президента США Дональда Трампа. У Латвії вважають, що Росія може цим скористатися і атакувати саме балтійські держави.

Два сценарії протистояння Росії і НАТО

Називають два основні можливі сценарії.

Перший - окупанти РФ досягають успіху в Україні і спробують піти на агресію проти ослабленого Заходу. Удар по балтійських країнах може призвести до ядерної загрози.

Другий сценарій припускає, що Україна і Захід вистоять, проте в такому разі Росія може піти на різні провокації у вигляді гібридних атак: вбивств, диверсій, роботу з місцевим російськомовним населенням.

При цьому країни Балтії відчувають більшу безпеку, ніж колись раніше, тому що перебувають у НАТО.

"Лише декілька років тому план НАТО щодо захисту трьох балтійських країн полягав у тому, щоб дозволити Росії спочатку окупувати їх, а потім відкинути її військовими масовими силами за декілька місяців. Сьогодні стратегія полягає в тому, щоб захистити територію НАТО з першого метра і не дати російським загарбникам зруйнувати міста, як це зробили в Україні. Це зробить напад Росії непомірно важким і дорогим", - підкреслюють у FT.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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