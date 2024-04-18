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Три країни Європи побоюються нападу Путіна: на Заході назвали сценарії

Андрій Ганчук
18 квітня 2024, 17:49
Глава країни-агресора Володимир Путін здатний організувати провокації, щоб перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу, пишуть журналісти.
Путін, НАТО
Путін може розв'язати війну проти НАТО - FT / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу агресора Росії на свої території. Латвійці розглядають два сценарії загрози: у першому випадку, якщо Україна програє війну, росіяни вдарять по балтійських державах і можуть спровокувати ядерну загрозу. Другий сценарій передбачає, що Україна і Захід вистоять, але тоді Москва перейде до гібридних атак.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що держави-сусіди Росії схвильовані попередженнями щодо можливого нападу окупантів на НАТО в найближче десятиліття. Побоювання присутні не лише в країнах Балтії, а й у Стокгольмі, Берліні та Лондоні. Як передбачається, протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

"Регіональні лідери бачать три балтійські країни - з їхньою невеликою територією і вузьким наземним зв'язком із рештою частини НАТО - як місце, де Путін міг би спробувати перевірити єдність Альянсу та розв'язати проблему через дестабілізаційні провокації або навіть прямий військовий напад", - наголошується в статті.

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Також такі побоювання накладаються на перспективу можливого повернення на пост президента США Дональда Трампа. У Латвії вважають, що Росія може цим скористатися і атакувати саме балтійські держави.

Два сценарії протистояння Росії і НАТО

Називають два основні можливі сценарії.

Перший - окупанти РФ досягають успіху в Україні і спробують піти на агресію проти ослабленого Заходу. Удар по балтійських країнах може призвести до ядерної загрози.

Другий сценарій припускає, що Україна і Захід вистоять, проте в такому разі Росія може піти на різні провокації у вигляді гібридних атак: вбивств, диверсій, роботу з місцевим російськомовним населенням.

При цьому країни Балтії відчувають більшу безпеку, ніж колись раніше, тому що перебувають у НАТО.

"Лише декілька років тому план НАТО щодо захисту трьох балтійських країн полягав у тому, щоб дозволити Росії спочатку окупувати їх, а потім відкинути її військовими масовими силами за декілька місяців. Сьогодні стратегія полягає в тому, щоб захистити територію НАТО з першого метра і не дати російським загарбникам зруйнувати міста, як це зробили в Україні. Це зробить напад Росії непомірно важким і дорогим", - підкреслюють у FT.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Загроза війни Росії і НАТО - головні матеріали за темою:

Росія може атакувати НАТО, раніше написали журналісти Business Insider із посиланням на доповідь німецьких спецслужб. Згідно з оцінками фахівців, конфлікт можливий починаючи з 2026 року. Вони допустили загрозу країнам Балтії або Фінляндії.

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії, вважає колишній заступник керівника СБУ Віктор Ягун. На його думку, Захід завдасть превентивного удару по російських окупантах у разі їхнього прямого наміру здійснити напад.

Росія намагається створити умови для запуску конфлікту проти країн НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, Москва продовжує створювати інформаційні передумови, щоб у майбутньому виправдати свій конфлікт з Альянсом.

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НАТО країни Балтії Володимир Путін війська Росії війна Росії та України
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