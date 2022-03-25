Шантаж не спрацює: в Єврокомісії відповіли Путіну на вимогу платити за газ в рублях

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що вимога РФ платити за газ в рублях - це чергове порушення з боку країни-агресора.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія не може шантажувати Європу своїми енергоресурсами і не зможе обходити санкції, вимагаючи платити в рублях за свої поставки нафти і газу.
Відповідну заяву вона зробила 24 березня, пише Reuters.
"Це було б одностороннім рішенням і явним порушенням контракту", — сказала фон дер Ляйен, коментуючи вимогу Росії заплатити в рублях.
"Це буде спроба обійти санкції. Ми не дозволимо обійти наші санкції. Час, коли енергію можна було використовувати для шантажу, минув", - додала голова Єврокомісії.
Як повідомляв Главред, президент країни-агресора РФ Володимир Путін доручив надалі брати оплату за постачання газу в Європу лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.
За його словами, так платитимуть так звані "недружні країни" - тобто ті, які наклали на Росію санкції після того, як вона почала війну проти України.
Ймовірно, так Путін та його оточення бачать для себе "щілину для обходу санкцій", а також вважають, що зможуть утримати курс рубля в умовах заблокованих валютних резервів Центробанку.
Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейців не піддаватися на шантаж з боку Росії та не платити за газ рублями.
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