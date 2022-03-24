Кулеба закликав Євросоюз в принципі не платити Росії за газ рублями

Дмитро Кулеба / Reuters

Керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав європейців не піддаватися на шантаж з боку Росії і не платити за газ рублями. Про це повідомляється на його сторінці в сервісі мікроблогів в Twitter.

"Якщо будь – яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту і газ рублями, це буде все одно що однією рукою допомагати Україні, а іншою-допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", - сказав український дипломат.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що рішення про переведення оплати за поставку російського газу рублями прийняв особисто диктатор Володимир Путін. За його словами, так платитимуть так звані "недружні країни" - тобто ті, які наклали на Росію санкції після того, як вона почала війну проти України.

Ймовірно, так Путін і його оточення бачать для себе "щілину для обходу санкцій", а також вважають, що зможуть утримати курс рубля в умовах заблокованих валютних резервів Центробанку.