"РФ відкрила фінансовий фронт проти ЄС": в ОП відреагували на заяву Путіна про оплату за газ рублями

В ОП відреагували на заяву Путіна про оплату за газ рублями / ОПУ

В Офісі президента України відреагували на рішення російського президента Володимира Путіна надалі брати оплату з країн ЄС за російський газ тільки в рублях. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав таке рішення відкриттям фінансового антиєвропейського фронту.

"Щойно РФ офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку Путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі та повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро", – зазначив Подоляк у Telegram.

Росія таким чином сподівається спровокувати якісь операційні провали у європейській енергосистемі, а також здійснювати проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України, каже радник голови ОП.

Таке рішення РФ Подоляк назвав ще одним кроком до ескалації.

"Але росіяни продовжують наполегливо вірити у свої "геніальні ідеї". Так чи інакше, це другий крок до ескалації. Перший – прямі погрози авіаударами чи ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", – наголосив він.

РФ братиме оплату за газ лише в рублях

Нагадаємо, 23 березня Путін доручив надалі брати оплату за поставки газу в Європу лише в рублях. За його словами, нібито розрахунки в доларах, євро та інших валютах втратили всякий сенс через санкції.

При цьому Путін зазначає, що Росія продовжить постачати газ згідно з обсягами і цінами, які передбачені у контрактах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту та закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти їх режиму і вдарити по російським діячам, відповідальним за цю війну. Президент упевнений, що нові санкції будуть, і будуть вже на цьому тижні.

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