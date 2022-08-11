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Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

11 серпня 2022, 13:02

Сейм закликав країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі та посилити санкції проти РФ.

Кремль, Путін, Латвія
Сейм Латвії визнав Росію державою, що підтримує тероризм / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

У четвер, 11 серпня, Сейм Латвії прийняв заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії проти мирного населення України, в якому дії росіян проти мирного населення визнаються тероризмом, а Росія – державою-спонсором тероризму.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба.

"Росія протягом багатьох років підтримувала і фінансувала терористичні режими і організації різними способами – прямо й побічно – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння сім'ї Скрипалів або катастрофи рейсу MH17. Зараз Росія застосувала таку саму безжальну, аморальну й незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну і міжнародно заборонену зброю і боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах і громадських місцях", - підкреслив голова Комітету закордонних справ парламенту Ріхардс Колс.

Щоби досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну, додав Колс.

У заяві депутати зазначають, що з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року 12 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки, а понад 5 мільйонів - залишити свою країну.

У заяві також йдеться, що в даний час низка доповідей правозахисних організацій та міжнародних місій спостерігачів задокументували звірства, вчинені російськими військами проти українського цивільного населення, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства і масове утримання цивільних осіб в так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації.

Сейм Латвії в черговий раз засудив військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну. У парламенті згодні, що РФ почала повномасштабну війну за підтримки і за участю Білорусі. Парламент також закликав посилити і запровадити комплексні санкції проти Росії.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало дані, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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