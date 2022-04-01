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Рада попередньо визнала РФ державою-терористом і заборонила її військову символіку

1 квітня 2022, 18:00

Відтепер в українському законодавстві з'являться нові терміни.

Танк
Танк окупантів / Нацполіція

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 7214 і таким чином попередньо підтримала визнання Російської Федерації державою-терористом, а також схвалила заборону її військової символіки.

Відповідний документ був прийнятий на пленарному засіданні в п'ятницю, 1 квітня.

Згідно з документом, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.

Крім того, в українському законодавстві з'являться нові терміни:

  • держава-терорист,
  • символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україні.

читайте такожПотік трун не підніме Росію проти Путіна: правозахисник сказав, що може звалити диктатора РФУ той же час, букви Z і V визнаються символікою військового вторгнення Росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознаками.

"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення. Термін "терористична діяльність" доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", - роз'яснив співавтор законопроекту, голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від Слуги народу Микита Потураєв.

Нагадаємо, російський музикант Андрій Макаревич натякнув на значення літери "Z", яку активно чіпляють на одяг, малюють на військовій та іншій техніці в РФ. Музикант вважає, що це відсилання до свастики часів Другої світової війни.

Також Верховна Рада в ході засідання в п'ятницю, 1 квітня, проголосувала в цілому за законопроект № 7169, який вводить порядок націоналізації майна, що належить громадянам РФ, а також українцям, які публічно заперечують військовий напад Росії на Україну.

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війна в Україні Верховна Рада радянська символіка
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