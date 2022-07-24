Визнання РФ державою-спонсором тероризму: у США назвали головну умову

Бріджит Брінк / sk usembassy gov

Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми всерйоз розглядаємо це питання. Воно потребує докладного аналізу відповідно до американських законів", - підкреслила вона в інтерв'ю виданню Радіо Свобода.

Посол США в Україні каже, що Вашингтон разом з партнерами вже зараз змушує РФ відповідати за свої дії і буде продовжувати це робити.

"І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - додала Брінк.

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Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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