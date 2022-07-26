У РФ надумали визнати Україну "терористичною державою"

Росія планує визнати Україну "терористичною державою" / Колаж фото УНІАН

У Росії хочуть визнати Україну нібито "терористичною державою". Там вже навіть підготували відповідний законопроект з пропозицією. Про це повідомляють росЗМІ.

Визнати Україну нібито "країною-терористом" хочуть представники російської партії "Справедливая Россия - за правду".

У документі сказано, що РФ нібито може визнати "спонсором тероризму" будь-яку країну, яка постачає в Україну товари військового призначення. На території РФ хочуть конфіскувати майно громадян таких країн.

Судячи з усього, саме так Росія відповідає на прохання України визнати РФ країною-спонсором тероризму після того, як вона почала повномасштабну кровопролитну війну.

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Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

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