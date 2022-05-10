Росія - країна-терорист, її дії в Україні це геноцид: сейм Литви ухвалив резолюцію

Дії Росії під час військового вторгнення в Україну є геноцидом українського народу - сейм Литви / Reuters

Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації. Вказується, що всі винних слід покарати. Литовський парламент пропонує створити спеціальний трибунал, який зможе видавати ордери на арешт, у тому числі глав держав та вищих посадових осіб. РФ, армія якої свідомо і систематично бомбить цивільні об'єкти, визнається державою, яка підтримує і здійснює терористичну діяльність.

Як повідомляє портал delfi.lt, документ було затверджено парламентом Литви у вівторок, 10 травня. Депутати одноголосно ухвалили резолюції про те, що Росія – країна-спонсор тероризму.

читайте також"Зло набирає обертів, місце Росії - в ізоляторі": Україна готує звернення до США щодо статусу РФУ резолюції зазначено, що армія РФ під час військового вторгнення в Україну скоїла масові військові злочини – у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Литовська держава вважає, що в діях росіян вбачається мета повного або часткового знищення російської нації.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил Російської Федерації та її політичного і військового керівництва, що почалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - зазначено в документі.

Також литовські парламентарії заявили, що всі винні у злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності. Зокрема, вони закликали створити спеціалізований міжнародний кримінальний трибунал, який міг би видавати ордери на арешт, у тому числі, і щодо глав держав і вищих посадових осіб.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично вибирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, що підтримує і здійснює тероризм", - підкреслюється в резолюції.

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Статус Росії як держави-спонсора тероризму

Журналісти американського видання The Washington Post в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав його посприяти визнанню Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначалося, що Байден висловив готовність розглянути варіанти, щоб посилити тиск на Москву. Рішення про новий статус для Росії може призвести до санкцій щодо десятка інших країн, які працюють з російською державою і заморожування активів РФ у Штатах.

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