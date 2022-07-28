Сенат США визнав Росію державою-спонсором тероризму: далі слово за Держдепом

Путін / скріншот

Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.

Якщо Держдеп також ухвалить резолюцію, Росія стане п'ятою країною в списку спонсорів тероризму Держдепу США, куди вже входять Куба, Північна Корея, Іран і Сирія, пише NYT.

"Збройні Сили Російської Федерації здійснили численні страти невинних мирних жителів і спробували приховати свої злодіяння масовими похованнями по всій Україні", - йдеться в законопроекті Сенату.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

читайте такожРФ перетвориться на країну-ізгоя: експерт оцінив шанси того, що Росію визнають спонсором тероризмуЗа інформацією американських ЗМІ, таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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