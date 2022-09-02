У Євросоюзі різко висловилися щодо зупинки Північного потоку

РФ зупинила СП під брехливим приводом / Колаж Reuters

Російська компанія Газпром зупинила газопровід Північний потік під брехливим приводом, йдеться в заяві спікера Єврокомісії Еріка Мамера в Twitter.

"Оголошення Газпрому сьогодні вдень про те, що він знову закриває Північний потік-1 під обманним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - написав він.

Зупинка СП

Нагадаємо, 2 серпня Росія повністю зупинила роботу газопроводу Північний потік нібито через витік оливи та необхідності ремонту.

"При проведенні регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ГПА № 24) КС" Портова", виконуваних спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано в повідомленні Газпрому.

Компанія також зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може запрацювати.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, який йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами скраплений природний газ.

Віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубик запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь на його заяву жорстко висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід"шматком металу на дні моря".

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