"Здача Путіна в обмін на Тайвань": Каспаров розповів про угоду, яку Китай міг запропонувати США

Путіна "здають" - Каспаров розкрив деталі / колаж УНІАН і ua.depositphotos.com

Російський опозиціонер і 13-тий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що Китай і США могли б обговорювати угоду щодо Тайваню та Росії.

За словами Каспарова, Сі Цзіньпін отримав абсолютну владу, якої не було з часів Мао Цзедуна, і він з нею розлучатися не збирається.

"Його влада базується на тому політичним курсі, який сьогодні домінує. Це агресивний курс на окупацію Тайваню. Вони називають це возз'єднанням, але це окупація. Тому що Тайвань - це незалежна країна. Зробити це без вступу в конфлікт з Америкою не можна, і Сі Цзіньпін прямим текстом пропонує угоду – ми здаємо Путіна, ви здаєте Тайвань. Це досить очевидний текст, який йде практично безпосередньо", - зазначив він в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

При цьому Каспаров вважає, що лідер США Джо Байден навряд чи піде на таку угоду.

"Здача Тайваню для Америки мені здається вкрай болючою", - сказав він.

За його словами Тайвань - це не тільки геополітичне питання, а й економічне, оскільки є найбільшим у світі виробником напівпровідників.

"Сьогодні американська індустрія залежить від Тайваню. Якщо в руки Китаю потрапляє цей приз економічний, то Китай різко посилюється, а крах Росії означає, що у Китаю з'являється можливість поживитися добром у вигляді російських земель на Далекому Сході та у Східному Сибіру. Американці до цього не готові. Тому, я думаю, що ця пропозиція зафіксована, але реалізована одразу не буде, оскільки ось цей ризик безумовно існує", - вважає Каспаров.

Яка доля чекає на Росію

Російський опозиціонер додав, що, на його думку, у РФ "є тільки одна розвилка – це або китайський сателіт з якимись утвореннями, що відкололися на заході, типу сучасної Новгородської республіки, або спроба зберегти основну частину Росії, може бути без Чечні й так далі, але за всяку ціну знайти можливість возз'єднатися з Європою".

"Жодних інших варіантів не існує. Я вважаю, що американці теж це розуміють, і тому поки до китайської угоди вони не готові, в Сі Цзіньпін дуже тверезо підходить до цього питання і розуміє, що Путін вже реально програв, здати Путіна в обмін на Тайвань - це вкрай вигідний обмін для китайців. Тому що Тайвань це те, що їх реально цікавить, а там з росіянами потім можна розбиратися", - додав він.

Сам російський диктатор навряд чи розуміє, що його "здають".

"Якщо судити за останньою промовою, він вже нічого не розуміє. Я вважаю, що той факт, що Сі Цзіньпін його не привітав з сімдесятиріччям, а через 2-3 дні привітав таджицького президента Рахмона з тим же сімдесятиріччям, для Путіна був більш ніж очевидним сигналом, що його вже списали", - резюмував Гаррі Каспаров.

Як повідомляв Главред, політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає прямого масштабного зіткнення Китаю та США через Тайвань. Воно може статися вже в 2023 році.

Кулик також вважає, що Китай може скористатися поразкою Росії у війні, яку диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. У разі розвалу китайська влада захоче взяти під свій контроль найвигідніші для них російські території.

Тайвань - що це за країна? Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним. Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

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