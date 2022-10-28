"Китайцям потрібна локальна війна": пряме зіткнення Пекіна і Вашингтона може статися вже в 2023

Навколо Тайваню створюється ситуація можливого конфлікту / Колаж фото Reuters

Політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає прямого масштабного зіткнення Китаю і США через Тайвань.

"На даний момент - так. Але ситуація може змінитися кардинально. Я не виключаю локального силового протистояння", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, навколо Тайваню створюється ситуація можливого конфлікту. Впродовж останніх восьми років там нарощували військову присутність і американці, і китайці.

"Китай регулярно протягом останніх десяти років входить в територіальні води Тайваню, баражує, брязкає зброєю тощо. Однак я б не сказав, що це є загостренням. Однак насторожує те, що відбувається навколо Тайваню в інформаційній та політичній сферах, в економічних приготуваннях: все говорить про те, що локальний конфлікт можливий", - зазначив Кулик.

Аналітик додав, що американські експерти вже говорять про те, що конфлікт навколо Тайваню можливий не в 2027 році, а в 2023-му.

"На те є свої аргументи, зокрема, є потреба малої війни для визначення статус-кво або досягнення нових домовленостей щодо Тайваню, виходячи з нових переговорних позицій. Можливо, сторонам не доведеться стріляти, а досить буде стояння авіаносців на лінії. Такий варіант можливий, до цього слід готуватися. Тому що протистояння Сполучених Штатів і Китаю буде в тому числі відволіканням уваги та ресурсів Вашингтона від війни в Україні", - вважає Кулик.

Експерт також зазначив, що китайські військові експерти прямо говорять про те, що Збройні сили Китаю вимагають випробування у військових умовах.

"Китайцям потрібна локальна війна, щоби провести тестування своєї модернізованої армії, яку вони зараз створюють. Адже Китай давно не воював – з 70-х років минулого століття він не вів ніяких воєн – і потребує обкатки своєї армії у військових умовах. Ця риторика досить чітко простежується", - вважає політичний аналітик.

При цьому він вважає, що в Китаї при Сі Цзіньпіні ідеологізація перемагає економізацію, тому економічні наслідки, пов'язані з протистоянням із Заходом, будуть ігноруватися, якщо буде геополітична вигода.

"Тобто якщо в очах Сі Цзіньпіна досягнення від цього протистояння будуть більшими, ніж збитки. Якщо він вважатиме, що після військового зіткнення із Заходом він зможе домогтися біполярного світу і поділити планету на дві сфери впливу, це вартуватиме втрати європейських ринків на певний час", - резюмував Кулик.

Як повідомляв Главред, раніше Віталій Кулик говорив, що після повторного обрання Сі Цзіньпіна лідером Китаю ще на 5 років, він може у зовнішній політиці взяти курс на двополярний світ. У такій моделі всі майбутні процеси в світі будуть вимірюватися крізь призму взаємин двох центрів - Пекіна і Вашингтона. Якщо Китай буде намагатися встановити таку модель, то це вплине і на Україну.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що від того, як розгортатимуться події у війні в Україні, залежать подальші дії Китаю щодо Тайваню.

За його словами, Китай зараз уважно спостерігає за тим, що відбувається. І якщо Пекін побачить, що Росія матиме успіхи у війні, то зробить собі висновки, що відкрита агресія працює, а Захід цьому не протидіє.

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