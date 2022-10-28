УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Китайцям потрібна локальна війна": пряме зіткнення Пекіна і Вашингтона може статися вже в 2023

28 жовтня 2022, 11:19

Китай давно не воював – з 70-х років минулого століття він не вів ніяких воєн – і потребує обкатки своєї армії у військових умовах.

Тайвань, Китай
Навколо Тайваню створюється ситуація можливого конфлікту / Колаж фото Reuters

Політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає прямого масштабного зіткнення Китаю і США через Тайвань.

"На даний момент - так. Але ситуація може змінитися кардинально. Я не виключаю локального силового протистояння", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, навколо Тайваню створюється ситуація можливого конфлікту. Впродовж останніх восьми років там нарощували військову присутність і американці, і китайці.

"Китай регулярно протягом останніх десяти років входить в територіальні води Тайваню, баражує, брязкає зброєю тощо. Однак я б не сказав, що це є загостренням. Однак насторожує те, що відбувається навколо Тайваню в інформаційній та політичній сферах, в економічних приготуваннях: все говорить про те, що локальний конфлікт можливий", - зазначив Кулик.

Аналітик додав, що американські експерти вже говорять про те, що конфлікт навколо Тайваню можливий не в 2027 році, а в 2023-му.

"На те є свої аргументи, зокрема, є потреба малої війни для визначення статус-кво або досягнення нових домовленостей щодо Тайваню, виходячи з нових переговорних позицій. Можливо, сторонам не доведеться стріляти, а досить буде стояння авіаносців на лінії. Такий варіант можливий, до цього слід готуватися. Тому що протистояння Сполучених Штатів і Китаю буде в тому числі відволіканням уваги та ресурсів Вашингтона від війни в Україні", - вважає Кулик.

Експерт також зазначив, що китайські військові експерти прямо говорять про те, що Збройні сили Китаю вимагають випробування у військових умовах.

"Китайцям потрібна локальна війна, щоби провести тестування своєї модернізованої армії, яку вони зараз створюють. Адже Китай давно не воював – з 70-х років минулого століття він не вів ніяких воєн – і потребує обкатки своєї армії у військових умовах. Ця риторика досить чітко простежується", - вважає політичний аналітик.

При цьому він вважає, що в Китаї при Сі Цзіньпіні ідеологізація перемагає економізацію, тому економічні наслідки, пов'язані з протистоянням із Заходом, будуть ігноруватися, якщо буде геополітична вигода.

"Тобто якщо в очах Сі Цзіньпіна досягнення від цього протистояння будуть більшими, ніж збитки. Якщо він вважатиме, що після військового зіткнення із Заходом він зможе домогтися біполярного світу і поділити планету на дві сфери впливу, це вартуватиме втрати європейських ринків на певний час", - резюмував Кулик.

Як повідомляв Главред, раніше Віталій Кулик говорив, що після повторного обрання Сі Цзіньпіна лідером Китаю ще на 5 років, він може у зовнішній політиці взяти курс на двополярний світ. У такій моделі всі майбутні процеси в світі будуть вимірюватися крізь призму взаємин двох центрів - Пекіна і Вашингтона. Якщо Китай буде намагатися встановити таку модель, то це вплине і на Україну.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що від того, як розгортатимуться події у війні в Україні, залежать подальші дії Китаю щодо Тайваню.

За його словами, Китай зараз уважно спостерігає за тим, що відбувається. І якщо Пекін побачить, що Росія матиме успіхи у війні, то зробить собі висновки, що відкрита агресія працює, а Захід цьому не протидіє.

Інші новини:

новини США Тайвань Віталій Кулик новини Китаю
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:18

Соліст народного хору проти унікального співака: що глядачі побачать у 9 випуску шоу Голос країни-12

12:07

Відправитися на заслужений відпочинок: як правильно йти на пенсіюВідео

11:48

Коаліція країн на чолі зі США може зупинити війну в Україні за тиждень – ЧалийВідео

11:43

Знову не Злата: учасник шоу Холостячка-2 оголосив про заручини

11:36

Як зафарбувати сивину в домашніх умовах без фарби: кращі засоби для кожного відтінку волоссяВідео

Реклама
11:19

"Китайцям потрібна локальна війна": пряме зіткнення Пекіна і Вашингтона може статися вже в 2023Відео

11:13

"А раніше скаржився на фінанси": син Повалій розпік критика Сосєдова

11:05

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ два пікапи Nissan

11:05

У Києві та низці областей знову екстрено вимикатимуть світло – УкренергоВідео

10:24

Кадиров "наїхав" на генерала РФ і розхвалив Пригожина: в оточенні Путіна зростає розколВідео

10:23

Ціни злетять на 30%, зарплати впадуть на чверть: в НБУ розповіли, до чого готуватися до кінця року

09:53

Українці менше сидітимуть без світла: у Раді розповіли про позитивні зміниВідео

09:40

"Відчинив двері – і тут вибух": у Києві іранські дрони вбили сім'ю військового

09:33

"Якщо не збирається, чому досі про це говорить?": Байден не відкидає можливості застосування РФ "ядерки"Відео

09:31

Зрадів воді, хлібу та цукеркам: окупант розплакався, розповідаючи про український полонВідео

09:31

Залишилася дружина та 4-місячна дитина: ЗСУ ліквідували 21-річного окупанта з російської глибинки

09:29

Гороскоп на тиждень 31 жовтня - 6 листопада: Тільцям - обман, Ракам - визнання, Рибам - заздрість

08:51

Окупанти не планують здавати Херсон, мінують околиці та готуються до вуличних боїв - Хлань

08:31

Заяви Путіна - роздуми про геноцид: диктатор хоче знищити український народ - ISW

08:19

Гороскоп на сьогодні 28 жовтня 2022: Терезам - гроші, Стрільцям - важливі підказки, Рибам - витратиВідео

Реклама
08:13

Божевільний диктатор, загнаний в кут, може піти на все що завгодноПогляд

08:10

"Велика честь і радість": Кадиров визнав масову "денацифікацію" своїх бойовиків на Херсонщині

08:00

Поставлять під загрозу існування країни: чому Україні не можна зараз сідати за стіл переговорів з РФ

08:00

Щирості від них не чекайте: імена жінок, які заздрять всім навколоВідео

07:15

ПВК Вагнер "кухаря" Путіна нарощує вплив і стає "новою армією" Росії - ISW

07:04

День бабусь і дідусів в Україні: привітання і милі картинки до свята

06:36

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги - ЗМІ

06:22

Чому Україні варто повчитися у маленького ТайванюПогляд

05:30

Як зварити буряк швидко: кращі способи і поради для домогосподарок

05:08

Як відокремити філе оселедця від кісток за п'ять хвилин: прості секрети

04:30

"Бузова вселилася в Орбакайте": у мережі вказали на неймовірну схожість російських зірок

04:03

Як прати речі, щоб вони не збивалися у підковдру: 4 хитрості, про які знають не всі

03:25

Військовий експерт пояснив, куди поділися нові мобілізовані російські солдатиВідео

03:20

Вишукана закуска за 10 хвилин: 2 рецепти смачної намазки на хлібВідео

02:57

"Темношкіра Русалонька" Холлі Бейлі з'явилася на червоній доріжці в зухвалій "голій" сукні

02:28

Гороскоп на листопад 2022 для Близнюків: несподівані зміни та великий проривВідео

01:50

Китай відхопить собі найвигідніший шматок: Кулик розповів, як виглядатиме РФ у випадку розвалуВідео

00:55

"Одягни хоч мішок з-під картоплі": Даша Квіткова вразила фанатів образом а-ля Кім КардашьянВідео

00:51

Прикмети на 28 жовтня: які 4 речі потрібно зробити жінці, щоб бути щасливоюВідео

00:12

Коли Україна отримає системи ППО NASAMS: у Пентагоні дали відповідьВідео

Реклама
00:08

Російський канал ТНТ залишився без шоу, бо всі коміки втекли з РФ і підтримали Україну

27 жовтня, четвер
23:41

"Там повинен сидіти Путін": син Джорджа Клуні намалював майбутнє російського диктатора

23:32

"Варвари б'ють": Зеленський розповів про ситуацію з електроенергієюВідео

23:12

Біжить від кримінальної справи: Роднянський розповів, від чого рятується Собчак

23:10

Прикмети на 29 жовтня: які 3 речі заборонено робити в цей день, щоб біди не сталосяВідео

22:41

"Зовсім охаміли": Путін поскаржився, що вбили його другаВідео

22:22

Армія України наступає в Луганській області і просунулася на двох напрямкахВідео

22:14

Глава Пентагону публічно попередив Путіна щодо ядерної зброї: "Буде серйозна відповідь"Відео

21:51

"Людей не шкодують зовсім": Путіну привиділися неймовірні втрати у війні в УкраїніВідео

21:36

Путін "викладає на стіл" останній козир у війні проти України – ПіонтковськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осінь
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти