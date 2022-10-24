"Гетьман пробиває дно": у Мережі розлютилися на привітання Порошенка Сі Дзіньпіна з переобранням

Петро Порошенко і Сі Цзіньпін / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Нардеп і колишній президент України Петро Порошенко потрапив у конфузну історію. Політик привітав в Twitter китайського комуніста Сі Дзіньпіна - з тим, що той в порушення місцевих політичних традицій був обраний на третій термін керівником генерального секретаря компартії КНР (тобто керівника Китаю).

"Вітаю Його Високоповажність Сі Цзіньпіна з переобранням Генеральним секретарем ЦК 20-го скликання Комуністичної партії Китаю!",- написав Порошенко англійською.

І ще трохи віддався спогадам про ті часи, коли він в якості президента України зустрічався з Сі Цзіньпіном. За що негайно був розкритикував частиною фоловерів.

"Але це просто крінж - вітати людину, яка проводить репресії в своїй країні, і збільшує закупівлю газу/нафти у Росії під час війни", "Гетьман пробиває дно", "Петро, Ви з глузду з'їхали?", - не скупилися вони на критику.

Правда, на допомогу своєму світочу і кумиру в коментарях негайно прийшли його фанати ‒ т.зв. "порохоботи". Щоправда, було помітно, що такий крок Порошенка і їм нелегко виправдати.

"Увімкніть голову. Це міжнародна політика. Ми цивілізована країна. Вірний крок. Дивимося реакції. Тут не місце для особистого болю і гніву. Хоча я і розумію емоції всіх, кого це обурює", "Чи є докази безпосередньої причетності Китаю? Якщо ні, то мовчіть. Як треба заткнути глотку з приводу обрання Сунака прем'єром. Тут кожне слово і невірний крок можуть зіграти проти нас. Це вірний хід", "Зрозуміло, що це політичний крок. І ясно, що китайці нам не друзі", ‒ писали вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сі Цзіньпіна в офіційному порядку переобрали на пост генерального секретаря компартії Китаю - причому безпрецедентно, на третій термін.

Політик став генеральним секретарем КПК ще на п'ять років. Крім того, він знову отримав посаду голови Військової ради ЦК Комуністичної партії Китаю.

До того російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припускав, що "мирну" старість Путіну може забезпечити Китай. Він припускає, що в Росії диктатора вб'ють, а врятуватися від міжнародного трибуналу не допоможе навіть Туреччина.

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