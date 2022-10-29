Зеленський відповів, чи зможе піти на третій президентський термін як Сі Цзіньпін

Зеленський заявив, що це дуже довго / president.gov.ua

Український гарант Володимир Зеленський заявив, що не зможе піти на третій термін владарювання як це зробив генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, це дуже довго для правління.

Про це глава держави сказав під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету, які запитали у нього, що він думає про переобрання лідера Китаю.

"Що я думаю про третій термін? Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго", - сказав Зеленський.

Також президент заявив, що хотів би, аби позиція Китаю щодо підтримки України була більш чіткою. При цьому він наголосив, що не хотів би, щоб Пекін "пустився на підтримку і захист російського агресивного режиму".

"Є історія відносин між нашими людьми. Є історія глибоких економічних відносин. Я скажу вам відверто: найбільший товарообіг до війни був між Україною і Китаєм... Я за те, щоб ці відносини зберігалися, особливо зараз, коли нам складно, коли у нас великий дефіцит у бюджеті. Але тим не менше, що стосується війни, я б хотів, аби позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. І точно не хотів би, щоб така держава пустилася на підтримку і захист російського та агресивного режиму. Ось єдине бажання, яке у мене є", - сказав Зеленський.

Переобрання Сі Цзіньпіна

На ХХ зʼїзді Комуністичної партії 23 жовтня Сі Цзіньпіна в офіційному порядку переобрали на пост генерального секретаря компартії Китаю ‒ причому безпрецедентно, на третій термін.

Сі Цзіньпін став генеральним секретарем КПК ще на п'ять років. Крім того, він знову отримав посаду голови Військової ради ЦК Комуністичної партії Китаю.

Як зазначив політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, формально Сі Цзіньпін усунув правові бар'єри, які умовно можна було назвати системою стримувань і противаг.

Так, він розширив свої повноваження і прибрав принцип "колективного керманича", який залишився у спадок з часів Ден Сяопіна, тобто стримування і противаги для різних груп впливу в номенклатурі, керівництві Китаю, між господарською частиною, військовими і партноменклатурою. Зараз ці баланси Сі формально прибрав.

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