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Сі Цзіньпін придумав для Путіна принизливе прізвисько - ЗМІ

26 жовтня 2022, 12:20

Пекіну відомо про особисту неприязнь Путіна до Сі Цзіньпіна. Господаря Кремля у відповідь просто зневажають, і дають йому це зрозуміти всіма доступними способами.

Путін, Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін відмовив Путіну в телефонній розмові / Фото Reuters

Китайський лідер Сі Цзіньпін відмовився провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Крім того, в Пекіні придумали для господаря Кремля принизливе прізвисько. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СВР) РФ.

Повідомляється, що на цьому тижні Путін просив МЗС організувати йому телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, але китайська сторона відповіла відмовою.

"Китайська сторона товсто натякнула, що важливого предмета для розмови немає, а через дрібниці товариш Сі спілкуватися з ким попало не має наміру (...) Сі Цзіньпін в лютому отримав особисті запевнення від Путіна у швидкій (було навіть вимовлено слово "блискавичній") реалізації геополітичних амбіцій в українському напрямку. Китайський лідер повірив і дав зрозуміти, що в разі швидкої реалізації військових планів російського керівництва Путін може розраховувати не лише на розуміння китайського керівництва, але і на підтримку. В очах Сі Цзіньпіна і керівництва Китаю Путін зробив непоправну помилку, він програв війну, яку сам і затіяв", - йдеться у повідомленні.

Канал додає, що "віра у "другу армію світу" впала, потягнувши з собою повагу". Зазначається, що Пекіну добре відомо про особисту неприязнь Путіна до Сі Цзіньпіна.

"Путіна у відповідь просто зневажають, і дають йому це зрозуміти всіма доступними способами. Найгірше для Путіна те, що він тепер постійно очікує "ніж в спину" від китайських товаришів, та, імовірно, саме цього і дочекається. Сі Цзіньпін дав кличку Путіну "щеня", а тепер до цієї клички ще додають "без зубів", - пише генерал СВР.

Зазначимо, в червні голова КНР Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію у відповідь на запрошення президента Путіна. Лідер Китаю заявив, що найближчим часом відвідати Росію буде складно через пандемію коронавірусу. Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів держав у червні. За даними видання National Post, основною темою розмови стала війна, яку Росія розв'язала в Україні.

За даними журналістів, під час розмови з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну і "закликав до розв‘язання проблеми шляхом переговорів". Причому, мовляв, китайські дипломати готові допомогти в цій проблемі.

У вересні Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Самарканді в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

Американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну та його поплічникам, але побоювалася жорстких санкцій від Заходу.

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