Сі Цзіньпін втретє очолив Китай і підібрав собі лояльне Політбюро

Сі Цзіньпін втретє очолив Китай / https://ua.depositphotos.com

Сі Цзіньпіна в офіційному порядку переобрали на пост генерального секретаря компартії Китаю ‒ причому безпрецедентно, на третій термін. Про це повідомляє BBC.

Сі Цзіньпін став генеральним секретарем КПК ще на п'ять років. Крім того, він знову отримав посаду голови Військової ради ЦК Комуністичної партії Китаю.

З часу легендарного китайського політика Дена Сяопіна в КНР діяло обмеження - людина могла бути обрана генсеком КПК тільки два терміни поспіль і не більше. Але в 2018 році з ініціативи Сі Цзіньпіна воно було скасовано.

Крім того, до складу китайського Політбюро увійшли семеро партійних ватажків ‒ всі вони, як вважається, мають вкрай тісні зв'язки з Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський припускав, що "мирну" старість Путіну може забезпечити Китай. Він припускає, що в Росії диктатора вб'ють, а врятуватися від міжнародного трибуналу не допоможе навіть Туреччина.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив - якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну проти України.

"Але ще раз визнаю, впливу на Китай в України немає, і немає таких відносин, які б я дуже хотів. Вони зіграли б, мені здається, велику роль у цій війні. Це якраз, коли ми говоримо, що весь світ повинен об'єднатися і змусити Росію закінчити війну. США, Євросоюз, Британія і Китай - думаю, таке об'єднання точно б їх змусило", - підсумував він.

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