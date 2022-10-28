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Китай відхопить собі найвигідніший шматок: Кулик розповів, як виглядатиме РФ у випадку розвалу

28 жовтня 2022, 01:50

Влада Китаю може захотіти взяти під контроль Сибір і Далекий Схід.

Китай, розвал Росії, Віталій Кулик
Китаю буде вигідний розвал Росії / колаж фото Главред, Reuters, ua.depositphotos.com

Китай може скористатися поразкою Росії у війні, яку диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. У разі розвалу китайська влада захоче взяти під свій контроль найвигідніші для них російські території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Такими територіями, жителям яких КНР захоче надати "підтримку", можуть стати Сибір і Далекий Схід.

"Коли Пекін побачить, що режим Путіна або пост-Путіна не вдається зберегти, він обере шлях підтримки однієї або декількох незалежних держав, які виникнуть на території після РФ, і встановить з ними васальні відносини. Очевидно, що Китай спробує відхопити під власний протекторат якомога більший шматок російських територій з джерелами газу і нафти. Перш за все, Сибір і Далекий Схід", - сказав Кулик.

Аналітик не виключає, що Китаю навіть доведеться поборотися із Заходом за контроль над цією частиною РФ. Він також нагадав, що ще кілька років тому китайські експерти міркували на тему надання "підтримки" жителів прикордонних російських територій.

"Тобто прямо не йшлося про анексію, але таке розмите формулювання передбачає, в тому числі, встановлення васальних відносин і надання протекторату всім новим незалежним державам", - пояснив аналітик.

Що стосується Москви, то в цьому питанні все залежить від того, хто буде нею керувати і як вона буде виглядати в разі розвалу РФ. Кулик переконаний, що поділ РФ передбачатиме розпад на території, які контролюватимуться місцевими групами інтересів.

"Умовно кажучи, якісь варлорди "стрєлкові" зможуть контролювати кілька районів, а не всю область. Хтось із них буде проголошувати їх незалежність, а другий варлорд буде з ним воювати. Коли це все устаканиться і складеться якийсь конгломерат, Китай буде вибудовувати свої відносини саме з цим новим конгломератом. А поки це питання умовної незалежності і умовного васалітету", - пояснив Кулик.

Він додав, що не варто чекати швидкого настання миру, як і швидкого розпаду Російської Федерації.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини:

війна в Україні КНР вторгнення Росії Віталій Кулик
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