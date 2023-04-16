'Сатана першим заходить у храм, де бога немає': Путін з масовкою прийшов на великодню службу

Російський диктатор прийшов до церкви без родини. Допустили до глави країни-агресора лише його наближеного – мера Москви Сергія Собяніна.

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Близько до Путіна підпустили лише мера Москви Сергія Собяніна / скріншот

Увечері 15 квітня російський диктатор Володимир Путін прийшов до церкви на великоднє богослужіння. Цього разу господар Кремля був в храмі не один - в приміщення підігнали масовку, але президента країни-агресора все одно відгородили від людей та поставили охорону.

Як видно на відео, яке опублікувало російське пропагандистське видання РИА Новости, двоє чоловіків охороняли сходинки, якими можна було потрапити на крилас (піднесення-балкон у православному храмі, де зазвичай співає хор).

Допустили до глави країни-агресора лише його наближеного – мера Москви Сергія Собяніна.

відео дня

Путін відвідав кафедральний собор Христа Спасителя (РПЦ) в Москві (вул. Волхонка, 15).

Путіна відгородили від прихожан і поставили охорону / скріншот

У Мережі користувачі емоційно відреагували на відвідування кремлівським диктатором церкви, зазначивши, що ця вистава не має нічого спільного зі справжньою вірою.

У Twitter і Telegram пишуть: "Чорт до церкви зайшов", "Сатана першим заходить в храм, де бога немає", "Культові споруди РПЦ давно покинув бог", "Подивіться на цього кривавого Путіна, який відсторонився про людей, і можна зрозуміти, що це по суті Ірод", "Ну, хоч масовку з ФСОшників побільше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода і убого було".

Як повідомляв Главред, на Різдво 2023 Путін був один на богослужінні у Благовіщенському соборі московського Кремля. Масовку для російського диктатора вирішили не збирати. Компанію Путіну склав лише священнослужитель, який правив цю службу.

До слова, раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.

"Я одразу коли бачу Путіна в натовпі, розумію, що мова про двійника", - сказав Гіркін.

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