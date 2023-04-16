ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 за мільйони доларів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три – по ЗРК.

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ЗСУ збили ворожий Су-25 / Фото ДПСУ

За минулу добу захисники України знищили ворожий реактивний штурмовик Су-25. Про це йдеться у Facebook- повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів.

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Як повідомляв Главред, 7 лютого в небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик. За попередніми даними, окупанти втратили Су-25. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Раніше Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що 4 січня, українські захисники за кілька годин збили російський ударний вертоліт Ка-52, а також штурмовик Су-25.

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

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