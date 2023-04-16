УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

Анна Ярославська
16 квітня 2023, 07:24 оновлено 16 квітня, 07:32
235
У Комишувасі постраждала місцева церква. У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі зараз встановлюються.
Бомбосховище, Великдень
Вночі у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів / Фото: УНІАН

У ніч на неділю, 16 квітня, у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога, прозвучала серія гучних вибухів.

Як повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко, російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю.

"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку", - написав він у Telegram.

відео дня

У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій не проводили службу. Руйнувань зазнали будівлі, розташовані поруч.

У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі зараз встановлюються.

Голова ОВА додав, що фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, окупанти вночі обстріляли Запоріжжя. На щастя, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, зокрема і 11-річна дитина.

У ніч на 31 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю. Ворог випустив шість ракет С-300 по Харкову з боку російського Бєлгорода. Ракети по Запоріжжю окупанти запускали з Токмака.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя Великдень Запорізька область новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

07:24 Україна
"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаря

"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаря

21:51 Україна
Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"

19:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:56

ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 за мільйони доларів

07:24

У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

06:38

Коли чекати контрнаступу ЗСУПогляд

04:30

У Путіна є дві цілі після України: експерт назвав ймовірних жертв агресії РФ

04:30

"Дадуть одну гвинтівку на двох": Жданов пояснив, як далі воюватиме РосіяВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:30

Ви будете здивовані: як за місяцем народження визначити точну життєву проблемуВідео

02:15

"Більше не старший брат": експерт розповів, як РФ втрачає свій вплив на пострадянському просторіВідео

01:35

Жданов спрогнозував, чи можуть росіяни своїми ударами зашкодити транспортній системі УкраїниВідео

00:05

Що потрібно Україні для досягнення зламу на полі бою у 2023 році: Резніков розкрив подробиці

Реклама
15 квітня, субота
23:25

Ходжес розповів, чи може наступник Путіна перевершити нинішнього главу КремляВідео

23:22

Голова почне боліти прямо на Великдень: Україну накриває магнітна буряВідео

22:52

У мережі показали покинуту могилу ЧапкісаВідео

22:29

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

22:03

У хід пішла кіннота: Жданов розповів, як росіяни транспортують обладнання на фронтВідео

21:51

"Мені тепер тільки в армію": окупанти в один момент забрали життя у дружини і дочки спортивного лікаряВідео

20:55

"В саме сердечко": дівчинка з Маріуполя вручила зворушливий подарунок нареченій загиблого Да ВінчіВідео

20:22

Скандал набирає оберти: Еллерт жорстко відповів Мішиній після слів про "приниження"Відео

19:37

Що повинно бути в гардеробі весна 2023: 8 модних речей, які підкреслять ваш чудовий смак

19:24

Від радянської зброї Україна не відмовляється: Резніков назвав пріоритети перед "Рамштайн-11"Відео

19:20

Суїцидники зробили свій вибірПогляд

Реклама
19:16

"Українські заручники" і згорілий літак: що відбувається в Судані після спроби переворотуВідео

18:56

Обороняв "дорогу життя" під Бахмутом: на Полтавщині попрощалися з 34-річним "Вовком Да Вінчі"Відео

18:30

Коли їсти сало вранці або ввечері: несподіваний вердикт здивує веганів і порадує гурманів

17:47

"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігонуВідео

17:22

7 основних помилок під час прання постільної білизни: що може її непоправно зіпсувати

17:21

Міг вижити, але доля розпорядилася інакше: подробиці загибелі 2-річного хлопчика в Слов'янськуВідео

16:59

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:55

Сядеш ззаду: Кейт Мідлтон робить все, щоб не допустити Меган Маркл на коронацію ЧарльзаВідео

16:49

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:08

Що не можна їсти з сиром і чого не можна пити: несподівані відомостіВідео

16:00

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

15:48

"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронтіВідео

15:47

"Чорний клоун": Гіркін в істериці накинувся на "кухаря Путіна" за заклик завершити війну

15:42

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

15:11

Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з ПугачовоюВідео

15:09

"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – ТаїповВідео

15:01

"Під дахом Медведчука" і з українським громадянством: Джигурда розповів, як готувався стати президентом УкраїниВідео

14:49

ЗСУ кошмарять окупантів у Бахмуті: росіян "перемелюють" у кривавих боях

14:21

Модель Алла Костромічова заінтригувала вагітним животомВідео

14:06

Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: "З днем народження, кохана!"Відео

Реклама
13:54

Став господинею: молодиця Остапчука показала, як "керує" телеведучимВідео

13:48

"США повинні припинити заохочувати війну": скандальний Лула видав нову маячню щодо України

13:32

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами

13:20

Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав молодшу дитинуВідео

13:12

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

13:10

97,7 тисячі грн: ЗМІ розповіли, хто в Україні отримує неймовірно великі пенсіїВідео

12:41

Головоломка, що під силу лише найуважнішим: потрібно за 15 секунд знайти безхвостого кота

12:28

"Дізнаєтеся, коли зіб'ємо перший літак РФ": у ЗСУ назвали терміни поставок систем Patriot

12:20

"Алла співатиме - в будинку літніх людей": в РФ "Червона шапочка" Поплавська "поперла" на ПугачовуВідео

12:10

Гороскоп на завтра 16 квітня 2023: Дівам - конфлікти, Ракам - дружбаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти