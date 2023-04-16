У ніч перед Великоднем окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область: що відомо

У Комишувасі постраждала місцева церква. У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі зараз встановлюються.

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Вночі у Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів / Фото: УНІАН

У ніч на неділю, 16 квітня, у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога, прозвучала серія гучних вибухів.

Як повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко, російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю.

"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку", - написав він у Telegram.

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У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій не проводили службу. Руйнувань зазнали будівлі, розташовані поруч.

У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі зараз встановлюються.

Голова ОВА додав, що фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, окупанти вночі обстріляли Запоріжжя. На щастя, постраждалих немає.

Як повідомляв Главред, в ніч на 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, зокрема і 11-річна дитина.

У ніч на 31 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю. Ворог випустив шість ракет С-300 по Харкову з боку російського Бєлгорода. Ракети по Запоріжжю окупанти запускали з Токмака.

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