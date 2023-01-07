Масовку вирішили не збирати: Путін був один на різдвяному богослужінні

Президент Росії Володимир Путін був один на богослужінні в Благовіщенському соборі Московського Кремля.
Судячи з відео з богослужіння, масовку в цьому році для російського диктатора вирішили не збирати.
Компанію Путіну склав тільки священнослужитель, який правив цю службу.
Примітно, що раніше російський президент вважав за краще позуватись в церквах серед людей. У 2022 році Володимир Путін відзначав Різдво у храмі Спаса Нерукотворного Образу, який знаходиться у його власній резиденції, а у 2021 потрапив до об'єктиву фотокамер у церкві Миколи на Липні в Новгородській області.
Нагадаємо, раніше Путін записував своє привітання з Новим роком, за звичаєм, з "рядженими" солдатами - під личиною яких ховалися співробітники спецслужб. Зокрема, одну жінку вже як мінімум три рази бачили в компанії диктатора - в різних ситуаціях і в різних образах.
Також ми повідомляли, що пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер говорив, що президент Росії Володимир Путін швидше за все має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоб він був схожий на них.
За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як дізнатися справжнього Путіна.
"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі і все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.
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