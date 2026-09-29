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РФ зробила ставку на реактивні дрони, але активно накопичує балістику: що готує ворог

Дар'я Пшеничник
29 вересня 2026, 17:10
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Ворог перекладає основне навантаження ударів на швидкісні безпілотники, зберігаючи балістику для холодного сезону.
РФ зробила ставку на реактивні дрони, але активно накопичує балістику: що готує ворог
РФ накопичує ракети на зиму та атакує Україну реактивними БПЛА / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

відео дня
  • Чому РФ зменшила використання ракет
  • Скільки балістики вже накопичила Росія
  • Як ворог планує використати накопичений арсенал
  • Яку швидкість розвивають нові реактивні дрони
  • Як Україна підвищує ефективність збиття БПЛА

Російсько-українська війна остаточно перейшла у фазу високотехнологічного протистояння на надвисоких швидкостях. На тлі накопичення противником ракетного арсеналу головним інструментом тиску на українські міста та інфраструктуру тимчасово стали реактивні ударні безпілотники, які долають відстані на швидкостях болідів "Формули-1".

Українська система ППО намагається адаптуватися до нових загроз у режимі реального часу: воїни Повітряних сил випробовують новітні вітчизняні дрони-перехоплювачі, шукають уразливі місця в тактиці ворога та поступово нарощують показники збиття швидкісних цілей.

Главред зібрав головне про зміну тактики ворога, накопичення ракетних запасів РФ та гонку технологій у повітрі.

Чому Росія зменшила ракетні удари і накопичує арсенал

Богдан Долинце
Богдан Долінце / Фото: Bogdan Dolintse / Facebook

Останнім часом зафіксовано зменшення використання росіянами крилатих та балістичних ракет. Про це в коментарі УНІАН сказав авіаексперт, експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце. За його словами, ворог свідомо заощаджує цей ресурс, оскільки наразі зберігається відносно висока ефективність його реактивних БПЛА.

"І ворог це розуміє, тому намагається збільшувати саме їхню частку під час ударів, щоб накопичувати балістику та крилаті ракети, які зможе використовувати пізніше, коли ефективність реактивних засобів, таких як "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5" або "Бандероль", почне знижуватися", - сказав Долінце.

Експерт зазначає, що агресор оцінює власні резерви приблизно у 2 тисячі ракет різних типів, проте більша частина з них становить недоторканий запас на випадок зовнішніх загроз для самої РФ. Наразі ворог використовує переважно те, що тільки-но сходить з конвеєра, виготовляючи понад 200 ракет щомісяця.

"Точної інформації щодо кількості ракет немає, але якщо говорити про основні засоби - "Іскандери", "Циркони", Х-101, ракети KN-23, KN-24 та "Кинджали", то загалом може йтися про 400–450 ракет різних типів. Крім того, додатково до них - близько 500 "Оніксів", а також пів тисячі "Калібрів" і від 400 до 500 ракет до комплексів С-400, які можуть завдавати ударів по наземних цілях. Тобто загалом сумарна кількість становить близько 2 тисяч ракет", - розповів фахівець.

РФ зробила ставку на реактивні дрони, але активно накопичує балістику: що готує ворог
ОТРК Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Накопичений балістичний арсенал Росія готує для ударів у зимовий період - по критичній та тепловій інфраструктурі, коли навантаження на мережу буде максимальним, а також для ураження найбільш захищених об'єктів (наприклад, ТЕЦ), які недоступні для пробиття дронами.

Повітряні бої на швидкостях "Формули-1"

Для створення паніки та перевантаження системи ППО Росія активно застосовує нові реактивні безпілотники типу "Герань-5", здатної розвивати швидкість до 600 км/год. Втім, українські захисники вже демонструють перші результати їх перехоплення, про що пише видання Business Insider.

За даними медіа, Благодійний фонд Сергія Притули опублікував звіт про один із таких боїв, де український дрон-перехоплювач успішно знищив ворожу ціль.

"Безпілотник було знищено під час польоту зі швидкістю 425 км/год на висоті понад 3 км", - повідомили у фонді.

Знищення ворожого БПЛА здійснив розрахунок 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку ЗСУ на Полтавщині за допомогою спеціального дрона-перехоплювача. Цей показник швидкості перехоплення (425 км/год) став новим бойовим досягненням, адже він перевищує рекорди болідів "Формули-1" (397 км/год) та швидкість відомого японського поїзда "Сінкансен" (320 км/год).

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Ситуація з виробництвом у РФ та удари по логістиці

Водночас росіяни не мають накопичених складських запасів самих дронів - вони відправляють їх відразу з виробництва. Про це заявив Павло Нарожний, засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт, на Radio NV. Він підкреслив, що детальне вивчення уламків свідчить про використання абсолютно нової продукції.

"По аналізу уламків, які потрапляють до нас, дати виробництва цих запчастин, які там є, свідчать про те, що запасів дронів у них немає, і вони працюють з конвеєра. Тобто він вироблений, і відразу відправлений в бій. Випускає їх та сама Алабуга, це Татарстан, це приблизно 1700 кілометрів від державного кордону. Вони розширили це виробництво, вони намагаються закопувати його під землю", - зазначив Нарожний.

Експерт додав, що ефективно зупинити ворожі атаки можна за допомогою ударів по логістиці та пускових майданчиках, як це вже було під час успішного прильоту ракет Storm Shadow по складах БПЛА на Кримському аеродромі. Крім того, українські удари створюють паніку серед цивільного персоналу "Алабуги", який залучають до запусків.

Ефективність збиття та нова тактика ЗСУ

Василь Пехньо
Василь Пехньо / Фото: Vasyl Pekhno/facebook

Наразі показники знищення реактивних "Шахедів" та "Гераней" суттєво зросли, хоч і поки не досягли рівня стандартних пропелерних моделей. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

"Тому ми зараз говоримо про те, що станом зараз у нас відсоток збиття реактивних дронів складає 57%, згідно з тими даними, які оголосив президент. Чи багато це чи мало? Звісно, що це більше, ніж було", - сказав Пехньо.

Для досягнення 90–95% ефективності потрібен час на випробування, масштабування та масове виробництво нових засобів перехоплення, а також підготовку операторів. Проте вже зараз українські військові підвищують результативність за рахунок хитрощів у тактиці.

"Росіяни не літають на всій протяжності свого маршруту польоту реактивних загроз, реактивних цілей на максимально великих швидкостях. Не літають. Вони десь зменшують цю швидкість. І треба зрозуміти коридори, ці горловини, вузькі горловини пляшки, де вони знижуються, для того, щоб можна було їх збивати, наприклад, звичайними перехоплювачами, які спроможні летіти 350–400 км і наздоганяти російські "Шахеди", - підкреслив оглядач.

Очікується, що з появою достатньої кількості спеціалізованих дронів-перехоплювачів, здатних працювати на висотах до 5–6 км, ситуація з реактивними БПЛА буде повністю стабілізована, як це раніше сталося зі звичайними безпілотниками.

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Про персону: Богдан Долінце

Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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